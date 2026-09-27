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۵ مهر ۱۴۰۵، ۱۵:۳۸

بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶- ناگویا

حسینی: حق ریحانه کریمی مدال نقره بود؛ تاریخ‌سازی مبارک مردم باشد

حسینی: حق ریحانه کریمی مدال نقره بود؛ تاریخ‌سازی مبارک مردم باشد

سرمربی تیم ملی وزنه‌برداری زنان ایران گفت: حق ریحانه کریمی مدال نقره بود و او همه تلاشش را کرد و به این افتخارآفرینی رسید.

به گزارش خبرنگار مهر از ناگویا، الهام حسینی، سرمربی تیم ملی زنان ایران، در واکنش به کسب مدال برنز ریحانه کریمی و تاریخ‌سازی او در بازی‌های آسیایی ناگویا گفت: خدا را شکر می‌کنم که ریحانه کریمی امروز موفق شد مدال برنز کسب کند و تاریخ‌سازی کند. ما مدت‌هاست در اردو هستیم، دور از خانواده و با مشقت و سختی زیاد. امروز حق ریحانه کریمی مدال نقره بود. او همه تلاشش را کرد و با غیرت برای کسب این مدال جنگید.

حسینی ادامه داد: این مدال را تقدیم می‌کنیم به همه مردم ایران که در این شرایط سخت از ورزشکاران حمایت می‌کنند. جا دارد از مجموعه فدراسیون وزنه‌برداری تشکر کنم که همیشه از دختران ایران حمایت کرده‌اند. قطعاً حمایت مجموعه ورزش کشور از دختران، نتیجه‌اش قرار گرفتن روی سکو و تاریخ‌سازی است. این مدال گوارای مردم عزیز ایران.

کد مطلب 6960413
سیده فرزانه شریفی

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