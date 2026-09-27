کشف ۴۳۱ هزار لیتر گازوئیل قاچاق در بوشهر

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار حسین رحیمی با اشاره به اینکه استان بوشهر با دارا بودن میادین عظیم نفت و گاز ، پالایشگاه‌ها، پایانه های صادراتی ذخایر سوختی و... از موقعیت راهبردی و مهمی در این زمینه برخوردار است و همچنین نقشی حیاتی در اقتصاد انرژی کشور ایفا می کند و این مزیت جغرافیایی و تراکم انرژی متاسفانه زمینه ساز سواستفاده برخی سوداگران سوخت را فراهم ساخته است، بیان داشت: کارآگاهان پلیس امنیت اقتصادی بوشهر با همکاری مجموعه حفاظت و اطلاعات این استان در چند روز گذشته موفق به کشف ۱۶ تانکر حامل مقدار ۴۳۱ هزار لیتر گازوئیل قاچاق به ارزش تقریبی بیش از ۱۱۱ میلیارد تومان شدند.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا با اشاره به اینکه در این زمینه تا کنون دو نفر دستگیر شده اند بیان داشت: با هماهنگی های صورت گرفته با شرکت ملی پخش فراورده های کشور سریعا سوخت های کشف شده به چرخه توزیع بازگشت داده شدند.

سردار رحیمی با اشاره به اینکه در بررسی های صورت گرفته مشخص شد که متهمان اصلی این پرونده سوخت های کشف را از طریق برخی استان های همجوار تهیه و جمع آوری کرده بودند، عنوان داشت: متهمان قصد داشتند محموله سوخت را با مبالغی هنگفت به کشتی های کشور های حاشیه خلیج فارس به فروش برسانند.

وی افزود: تلاش برای شناسایی سایر عوامل و دست اندرکاران این موضوع ادامه دارد.