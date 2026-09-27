«جعبه سیاه» در باغ کتاب تهران رونمایی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، آیین رونمایی از مجموعه شعر «جعبه سیاه» عصر شنبه چهارم مهرماه، در نشست ادبی «منظومه» با حضور شاعر جوان مجموعه، ابراهیم اسماعیلی اراضی و غلامرضا طریقی، از شاعران پیشکسوت، در باغ کتاب تهران برگزار شد.

در این نشست، حاضران پیرامون جایگاه نشست‌های ادبی و اهمیت ارتباط میان شاعران جوان و پیشکسوتان سخن گفتند. امیرعلی سلیمانی با اشاره به اینکه گردهمایی شاعران به بهانه رونمایی از یک اثر، فرصتی برای هم‌نشینی و ارتباط میان نسل‌های مختلف شعر است، بر اهمیت استمرار چنین برنامه‌هایی تأکید کرد.

ابراهیم اسماعیلی اراضی نیز با اشاره به فعالیت‌های پایگاه نقد شعر، این مجموعه را بستری برای رشد و تعامل شاعران جوان دانست و شکل‌گیری و انتشار آثار از این مسیر را نشانه اثرگذاری چنین فعالیت‌هایی عنوان کرد. او همچنین مجموعه «جعبه سیاه» را اثری قابل توجه دانست و بر توجه شاعر به ماهیت و کلیت اثر تأکید کرد.

غلامرضا طریقی نیز ضمن تبریک انتشار این مجموعه، درباره شکل‌گیری پایگاه نقد شعر و نقش آن در ارتباط میان شاعران سخن گفت و تنوع دیدگاه‌ها و سلیقه‌های شاعران حاضر در این پایگاه را از ویژگی‌های آن برشمرد. وی همچنین با اشاره به فراز و فرودهای شعر معاصر، تأکید کرد که غزل همچنان زنده و پویاست.

در ادامه، طریقی بخش‌هایی از مجموعه «جعبه سیاه» را بررسی کرد و درباره ویژگی‌های شعری این اثر به گفت‌وگو پرداخت.

ملیحه بهادران نیز در این نشست، از هشت سال تجربه و انتخاب برای شکل‌گیری مجموعه «جعبه سیاه» گفت و ارتباط با استادان و حضور در پایگاه نقد شعر را بخش مهمی از مسیر ادبی خود دانست. او شعر را نوعی سلوک توصیف کرد و گفت تجربه‌های شخصی و تحصیلی، زندگی روزمره و ارتباط با افراد مختلف، در شکل‌گیری برخی اشعار این مجموعه تأثیر داشته است.

این شاعر در ادامه، شعر ابتدایی و انتهایی مجموعه «جعبه سیاه» و قطعه‌ای را به یاد مادر مرحومش برای حاضران قرائت کرد. در بخش پایانی نیز جمعی از شاعران به شعرخوانی پرداختند و انتشار این مجموعه را به ملیحه بهادران تبریک گفتند.

نشست ادبی «منظومه» از برنامه‌های هفتگی باغ کتاب تهران است که عصرهای شنبه در سروستان باغ کتاب و با حضور شاعران برگزار می‌شود.