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۵ مهر ۱۴۰۵، ۱۵:۳۷

اختلافات باید در تکواندوی خوزستان کنار گذاشته شود

اختلافات باید در تکواندوی خوزستان کنار گذاشته شود

اهواز - مدیرکل ورزش و جوانان خوزستان گفت: اتفاقات خوب در تکواندوی خوزستان و کسب مدال‌های بین‌المللی، زمانی رقم می‌خورد که اختلافات کنار گذاشته شود.

به گزارش خبرنگار مهر، حمید بنی تمیم ظهر امروز یکشنبه در حاشیه مجمع انتخاب رئیس هیئت تکواندو خوزستان در جمع خبرنگاران اظهار کرد: پس از دو سال موضوع مدیریت کلان تکواندو خوزستان با همت اعضای مجمع برای چهار سال تعیین تکلیف شد امیدوارم این انتخاب اصلح به روزهای خوب و مدال‌های قابل توجه تکواندو استان در سطح بین المللی منتج شود.

مدیرکل ورزش و جوانان خوزستان با بیان اینکه بسحاق برنامه‌های خوبی ارائه کرده است، ادامه داد: در بخش زیرساخت‌ها اداره کل کمک کرده و سال گذشته خانه تکواندو افتتاح شد، امیدوارم عملیاتی شود و از این فضا استفاده بهینه صورت گیرد تا محلی برای برگزاری رویدادهای مختلف شود. همچنین در بخش آموزش، اردوهای تیم ملی و ... برنامه‌هایی که ارائه شده را پشتیبانی خواهیم کرد.

وی تاکید کرد: تلاش خواهیم کرد تا ارتباط با فدراسیون تکواندو بهبود پیدا کند و شرایط بهتری برای کار فراهم شود.

مدیرکل ورزش و جوانان خوزستان در پاسخ به رسانه‌ها در خصوص اینکه تکواندو استان چه زمانی به جایگاه خود می‌رسد و می تواند موفق به کسب مدال در میادین مختلف آسیایی و بین المللی شود گفت: به اعتقاد بنده این اتفاق زمانی رقم می‌خورد که اختلافات کنار گذاشته شود.

بنی تمیم افزود: ظرفیت‌های خوبی اعم از مربی، قهرمانان و پیشکسوتان ارزنده در خوزستان وجود دارد که باید همت کنند کدورت ها را کنار بگذارند و دور یک میز جمع شوند، با برنامه‌ریزی برای نوجوانان و نونهالان تلاش کنند.

کد مطلب 6960416

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