باید دکترین پدافندی کشور مورد بازنگری قرار گیرد

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا میرزایی، در جلسه علنی مجازی امروز (یکشنبه ۵ مهرماه) مجلس و در نطق میان دستور خود، با تأکید بر ضرورت تقویت توان پدافندی کشور، گفت: ایران به پدافندی قدرتمند نیاز دارد و لازم است در دکترین پدافندی کشور بازنگری شود.
وی افزود: ما به پدافندی از جنس تهدیدهایی که از سوی دشمن متوجه کشور است، نیاز داریم.
وی خطاب به دشمن گفت: دشمن پلید و پست بداند که این مقاومت، راه و رسم ملت ایران در طول تاریخ بوده است. ما و ملت ایران مرد جنگ و نبرد هستیم، متحدیم، آماده شهادتیم و تا آخرین نفر در برابر دشمن خواهیم جنگید و شکستهای قبلی آنها را به شکستهای بعدی تبدیل خواهیم کرد.
ضرورت حفظ وحدت و توجه به مسائل کلان کشور
این نماینده مجلس در ادامه سخنان خود خطاب به سیاسیون و فعالان عرصه سیاست گفت: رهنمودهای رهبر عزیز و میراثدار امامین عزیز را نصبالعین خود قرار دهند و وحدت و اتحاد را حبلالمتین خود بدانند و با شناخت دقیق عناصر و عوامل وحدت، پاسبان و نگهبان اتحاد ملت باشند.
میرزایی همچنین خطاب به دولت اظهار کرد: از دولت میخواهم با تمام توان برای خدمت به مردم قیام کند، گرانیها را سامان دهد و مانع گسترش آن شود، فرصتها را مغتنم بشمارد، در کنار مردم قرار گیرد و دغدغهها و خدماترسانی به آنان را جدی بگیرد.
نماینده بروجن در مجلس همچنین با اشاره به سخنرانی رئیسجمهور در سازمان ملل اظهار کرد: نطق بسیار ارزشمند و مهم رئیسجمهور، حرف دل همه مردم و مسئولان بود و به عنوان نماینده مردم از ایشان تشکر میکنم.
میرزایی خطاب به نمایندگان مجلس نیز گفت: از مسائل و مشکلات منطقهای صرفنظر کنیم و مسائل کلان و ملی را در نظر بگیریم و یافتن راهحل برای مشکلات کلان کشور را در دستور کار مجلس قرار دهیم.
وی از هیئت رئیسه مجلس خواست راهکارهای تشکیل صحن مجلس را پیگیری کند تا صدای ملت ایران از صحن مجلس به گوش برسد.
تقدیر از اعضای شورای عالی امنیت ملی
این نماینده مجلس در بخش دیگری از سخنان خود با تقدیر از اعضای شورای عالی امنیت ملی گفت: به همه اعضای شورای عالی امنیت ملی که جان بر کف گرفتهاند و برای پیروزی و تکمیل پیروزیها تلاش میکنند، درود میفرستم و بر عزم راسخ آنها احسنت میگویم.
میرزایی بار دیگر بر ضرورت تقویت پدافند کشور تأکید کرد و گفت: کشور ایران به پدافند قوی نیاز دارد و باید دکترین پدافندی کشور مورد بازنگری قرار گیرد. ما به پدافندی از سنخ آنچه دشمن ما را به آن تهدید میکند نیازمندیم.
وی افزود: رئیسجمهور پلید آمریکا از نابودی ملت ایران سخن میگوید و معنای این جمله کاملاً مشخص است. ما نیز به پدافندی نیاز داریم تا صدای نحس او را قطع کنیم. پدافند هستهای ضرورت اجتنابناپذیر ملت ماست.
نماینده مردم بروجن در مجلس با اشاره به فقه پویای شیعه گفت: فقه پویای شیعه با شرایط زمان تغییر میکند. اکنون جان تودههای مردم ما در خطر است و برای حفظ جان آحاد مردم ایران، این ضرورت اجتنابناپذیر است.
میرزایی در ادامه با طرح موضوع خروج ایران از پیمان منع گسترش سلاحهای هستهای (NPT) اظهار کرد: چرا خروج از NPT را در شرایط فعلی نباید مجدداً بررسی کنیم؟ آیا وقت آن نرسیده است که از NPT خارج شویم؟
وی افزود: ما جنگ در پیش داریم و نباید مغلوب دشمن شویم. دشمن میخواهد آبروی از دسترفته خود را به هر قیمتی برگرداند و حیثیت بر باد رفته خود را احیا کند. ما نباید اجازه دهیم و باید تمام توان خود را به کار بگیریم.
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