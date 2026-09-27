به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا محمدی‌نیک، ظهر یکشنبه، در حاشیه اردوی جهادی روستای شوروان پیشوا اظهار کرد: امنیت غذایی یکی از موضوعات مهمی است که با پشتیبانی بسیج عشایری و گروه‌های جهادی در شهرستان دنبال می‌شود.

وی افزود: در حوزه امنیت غذایی، اقداماتی از جمله سم‌زدایی و ارائه خدمات مرتبط با دام و طیور در سطح شهرستان پیشوا در حال اجراست.

جانشین فرمانده سپاه پیشوا ادامه داد: این خدمات به‌ویژه در مناطق کم‌برخوردار ارائه می‌شود و تلاش داریم روند خدمت‌رسانی به این مناطق استمرار داشته باشد.

محمدی‌نیک با اشاره به اجرای اردوی جهادی همزمان با هفته دفاع مقدس گفت: سپاه ناحیه حضرت جعفر بن موسی‌الکاظم(ع) پیشوا با همکاری معاونت بسیج سازندگی و گروه‌های جهادی در روستای شوروان حضور یافته و به مردم منطقه خدمت‌رسانی می‌کند.

وی خاطرنشان کرد: حمایت از جامعه روستایی و دامداران و کمک به تقویت امنیت غذایی شهرستان از اهداف این برنامه‌هاست.

جانشین فرمانده سپاه پیشوا تأکید کرد: مجموعه سپاه و گروه‌های جهادی تلاش می‌کنند با حضور میدانی در مناطق مختلف، خدمات مورد نیاز مردم را ارائه دهند و این روند در مناطق کم‌برخوردار شهرستان تداوم خواهد داشت.