برپایی ۱۹۰ میز گفتگو در کنار اجتماعات شبانه مردم بیرجند

به گزارش خبرنگار مهر، سیدجواد حسینیواشان پیش از ظهر یکشنبه در ادامه ویژهبرنامه هفته دفاع مقدس در دانشگاه بیرجند، با اشاره به برگزاری میزهای گفتوگوی دانشگاهیان و مردم در کنار اجتماعات شبانه میدان مادر بیرجند، ضمن گرامیداشت یاد شهدا بهویژه شهدای منتسب به دانشگاه، اظهار کرد: فرماندهان شهید دفاع مقدس علاوه بر حوزه نظامی، در حوزه علم نیز پیشگام بودند.
وی با اشاره به برگزاری اجلاسیه ۹۲ شهید دانشگاههای استان در دوشنبه شب، خاطرنشان کرد: برای درک حقیقت مسائل موجود در جامعه، لازم است با جهاد تبیین حضور خود را در بین نسل جوان افزایش دهیم تا از این طریق شبهات موجود در ذهن جوانان برطرف شود.
رئیس سازمان بسیج اساتید دانشگاههای خراسان جنوبی گفت: با وجود همه تحریمها، فعالیتهای مختلفی در حوزههای گوناگون، بهویژه در زمینه پیشرفتهای علمی، طی سالهای گذشته انجام شده است.
وی اظهار کرد: از مجموع ۲۱۰ شبی که اجتماعات شبانه مردمی برگزار شد، در ۱۹۰ شب میزهای گفتوگو با همکاری دانشگاهها و اساتید در کنار اجتماعات شبانه مردم در میدان مادر بیرجند برپا شد.
حسینیواشان افزود: دانشگاه فرهنگیان پس از دانشگاه بیرجند بیشترین حمایت و همکاری را در این زمینه با ما داشت و میزهای گفتوگو در حوزههای مختلف مورد نیاز جامعه برگزار شد.
وی ادامه داد: برگزاری این میزهای گفتوگو با استقبال بسیار خوب مردم مواجه شد و ضرورت دارد این میزها در دانشگاههای استان نیز برگزار شود؛ چراکه با توجه به شرایط موجود در کشور، برپایی این میزها میتواند به تبیین موضوعات و مسائل موجود در جامعه برای دانشجویان کمک کند.
در ادامه این مراسم از اساتید و دانشجویانی که در برگزاری میزهای گفتوگو همکاری داشتند، تقدیر شد.
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