خسروپناه: دانشگاه فرهنگیان باید به دانشگاه تربیت معلم تبدیل شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام عبدالحسین خسروپناه دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در مراسم آیین آغاز سال تحصیلی جدید در دانشگاه فرهنگیان حضور پیدا کرد و با اشاره به سخنان پدر دو شهید و حداد عادل گفت: ما در کتاب‌های عرفانی درس گرفتیم، اما رفتار و کنش و جان این پدر شهید را نیز دیدیم؛ پدری که دو فرزند خود را از دست داد و با صلابت سخن گفت. همچنین استاد دکتر حداد عادل که هم برادر شهید و هم پدر شهید است، با ایمان، صلابت و اقتدار، نقش معلم و جایگاه معلم را به ما یاد داد.

وی ادامه داد: امیدوارم تا زمانی که در این شورا هستیم، نام این دانشگاه به «دانشگاه تربیت معلم» تبدیل شود و جایگاه تربیت معلم، جایگاه انتقال معنا، مهارت و سواد باشد.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی با تأکید بر تفاوت میان دانش و مهارت گفت: دانش یک بحث است و مهارت بحث دیگری. ممکن است برخی افراد دانش داشته باشند، اما مهارت تفکر، تصمیم‌گیری، حل مسئله، مدیریت استرس و مدیریت هیجان را نداشته باشند.

خسروپناه افزود: معلمان ابتدا باید خودشان این مهارت‌ها را یاد بگیرند و سپس به معلمان، هم دانش و معنا و هم مهارت و سواد را منتقل کنند.

وی با اشاره به مفهوم سواد گفت: وقتی از سواد صحبت می‌کنیم، سواد سلامت یکی از نمونه‌های آن است. نزدیک به ۶۰ درصد مرگ‌ومیرهای ما ناشی از نداشتن سواد سلامت است. سواد سلامت با دانش سلامت متفاوت است؛ دانش سلامت به معنای آگاهی است، اما سواد سلامت یعنی چگونگی به‌کارگیری این آگاهی.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی ادامه داد: سواد فضای مجازی، سواد اینترنت، سواد هوش مصنوعی، سواد رسانه‌ای، سواد شهروندی، سواد عاطفی، سواد تربیتی، سواد ارتباطی و سواد اطلاعاتی، موضوعاتی فراتر از کتاب‌هایی هستند که ما می‌خوانیم.

وی با اشاره به نقش هوش مصنوعی در آینده تعلیم و تربیت اظهار کرد: امروزه حکمرانی پلتفرم‌ها حاکم است و در آینده با الگوی دیگری از حکمرانی در تعلیم و تربیت مواجه خواهیم شد. الگوی سنتی تعلیم و تربیت در مقطعی تغییر خواهد کرد و هوش مصنوعی و اینترنت به ابزار و فناوری تعلیم و تربیت تبدیل خواهند شد.

خسروپناه تصریح کرد: اگر ما بر الگوریتم‌نگاری، کدنویسی و ارزش‌گذاری الگوریتم‌های هوش مصنوعی در حوزه تعلیم و تربیت حکمرانی نکنیم، دیگران بر ما حکمرانی خواهند کرد. امروز اروپا، انگلستان و آمریکا هر یک در حوزه حکمرانی هوش مصنوعی فعال هستند و ما نیز اگر خودمان بر هوش مصنوعی در تعلیم و تربیت حکمرانی نکنیم، تحت تأثیر الگوهای حکمرانی دیگران قرار خواهیم گرفت.

وی در ادامه به دومین مأموریت تربیت معلم اشاره کرد و گفت: نکته دوم، انتقال حکمت است. مفهوم حکمت، مفهومی قرآنی است و در قرآن از «خیر کثیر» بودن حکمت سخن گفته شده است. اگر بخواهیم حکمت را ساده معنا کنیم، با استفاده از دو سوره اسرا و لقمان که به مصادیق حکمت پرداخته‌اند، می‌توان آن را در سه مفهوم عقلانیت، فضیلت و خدمت خلاصه کرد.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی افزود: عقلانیت یعنی استدلال، منطق و تفکر؛ فضیلت یعنی اخلاق، عدالت و صداقت و خدمت نیز به معنای خدمت به مردم، دانش‌آموز و شورا است. معلم و رئیس نیز باید از عقلانیت و فضیلت برخوردار باشند و این سه مفهوم و حقیقت را به دانش‌آموزان منتقل کنند.

خسروپناه همچنین بر ضرورت بازنگری در ساختار اعضای هیئت علمی دانشگاه فرهنگیان تأکید کرد و گفت: همان‌طور که استاد حداد عادل و وزیر محترم و کوشا و جهادگر مطرح کردند، دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه تربیت معلم شهید رجایی باید در کنار دانشگاه‌هایی مانند دانشگاه تهران، شهید بهشتی و علامه طباطبایی قرار گیرند، اما هیئت علمی که در این دانشگاه‌ها تدریس می‌کند، حتماً باید معلمی در مدرسه را بشناسد.

وی ادامه داد: پیش از این نیز توصیه کردم که هر استاد دانشگاه فرهنگیان و تربیت معلم باید یک روز به مدرسه برود و تدریس کند. وقتی استاد در مدرسه تدریس کند، نیازهای معلم آموزش و پرورش را بهتر می‌شناسد.

خسروپناه تأکید کرد: اگر قرار باشد شیوه جذب هیئت علمی در دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه تربیت معلم با دانشگاه‌های دیگر یکسان باشد، تفاوت این دانشگاه‌ها در چیست؟

وی در پایان خاطرنشان کرد: استادان این دانشگاه‌ها باید فناوری‌های نوین، حکمرانی پلتفرم‌ها و حکمرانی هوش مصنوعی را بشناسند. دانشگاه باید به سمت علم نافع، توحیدی و ناظر به نیازهای امروز حرکت کند؛ در غیر این صورت نمی‌توان نیازهای امروز جامعه را تأمین کرد.