به گزارش خبرنگار مهر، احمد فاطمی بعدازظهر یکشنبه در جریان بازدید میدانی از پروژه‌های عمرانی شهرستان، روند اجرای طرح تعریض و بهسازی محور شهید صالحی در محدوده تهمتن‌کلا به ناریوران و همچنین پروژه روکش آسفالت محور مزداکتی را بررسی کرد.

وی افزود: برای اجرای فاز نخست پروژه تعریض و بهسازی محور شهید صالحی از محدوده روستای تهمتن‌کلا به ناریوران، ۶۰ میلیارد ریال اعتبار از منابع ملی اختصاص یافته است.

وی گفت: همچنین با پیگیری‌های انجام شده، مجوز برگزاری مناقصه برای اجرای فاز دوم این پروژه با اعتباری بالغ بر ۲۵۰ میلیارد ریال اخذ شده است.

فاطمی در بخش دیگری از این بازدید، روند اجرای پروژه روکش آسفالت محور مزداکتی مورد بررسی قرار داد و گفت: برای اجرای این پروژه نیز ۵۰ میلیارد ریال اعتبار از منابع ملی اختصاص یافته و عملیات روکش آسفالت این محور توسط اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان مازندران و اداره راه شهرستان بابل انجام شده است.

وی ادامه داد: محور مزداکتی یکی از مسیرهای ارتباطی منطقه بوده و روستاهای آهنگرکلا، درونکلا و مرزناک را به یکدیگر متصل می‌کند. این پروژه پس از اجرای عملیات روکش آسفالت به بهره‌برداری رسیده است.

فاطمی در جریان این بازدید بر ضرورت پیگیری و اجرای طرح‌های زیرساختی و راهسازی در مناطق مختلف شهرستان بابل تأکید کرد.