به گزارش خبرنگار مهر، مسئولان باشگاه فولاد مبارکه سپاهان به همراه ستارگان ورزشی این باشگاه همزمان با آغاز سال تحصیلی جدید در مدرسه مهرآفرین محل تحصیل کودکان اوتیسم حضور پیدا کردند.

منوچهر نیکفر مدیرعامل باشگاه فرهنگی ورزشی فولاد مبارکه سپاهان به همراه برخی معاونان و مدیران این باشگاه، محسن شکیب‌فر، رئیس بسیج ورزشکاران استان اصفهان و محمد کریمی بازیکن تیم فوتبال، امیر غفور بازیکن تیم والیبال، الناز قاسمی بازیکن تیم هندبال، مهشاد امیری بازیکن تیم فوتسال و وحدثه مشتاقی بازیکن تیم والیبال در این مراسم حضور داشتند.

منوچهر نیکفر در این مراسم اظهار داشت: باشگاه فرهنگی ورزشی سپاهان، فرهنگ را اولیت اصلی خود می‌داند و خدمت به جامعه بزرگ‌ترین افتخار سپاهان است.

وی یادآور شد: این باشگاه بیش از ۲۳۰۰ ورزشکار در قالب ۷۱ تیم در ۱۶ رشته آقایان و ۱۰ رشته بانوان فعالیت می‌کند.

مدیرعامل باشگاه فولاد مبارکه سپاهان خاطرنشان کرد: ورزشکاران سپاهان در عرصه‌های جهانی و آسیایی افتخارآفرینی کرده و سبب شادی و نشاط جامعه می‌شوند و امیدآفرینی می‌کنند.

لازم به ذکر است، در پایان این مراسم زنگ آغاز سال تحصیلی جدید توسط مسؤولان باشگاه فولاد مبارکه سپاهان و ستارگان ورزشی این باشگاه نواخته شد.