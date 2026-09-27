مدیرکل بهزیستی قزوین: باید از سالمندی وابسته به پویا حرکت کنیم

به گزارش خبرگزاری مهر، زهرا غلامرضایی در جمع پیشکسوتان حج و زیارت و همزمان با هفته سالمندان اظهار کرد: حدود ۱۶۰ هزار نفر از جمعیت استان قزوین در گروه سنی سالمندان قرار دارند و این روند، ضرورت بازنگری در سیاست‌ها و برنامه‌های مرتبط با سالمندی را نشان می‌دهد.

وی افزود: باید از نگاه صرفاً حمایتی به سالمندان عبور کرده و زمینه حضور، مشارکت و نقش‌آفرینی آنان در جامعه را فراهم کنیم؛ چراکه سالمندان تنها دریافت‌کننده خدمات نیستند، بلکه سرمایه‌ای ارزشمند از تجربه، دانش و مهارت به شمار می‌روند.

مدیرکل بهزیستی استان قزوین ادامه داد: حرکت از «سالمندی وابسته» به سمت «سالمندی پویا و مشارکتی» باید به رویکردی برای استفاده از ظرفیت‌های این قشر تبدیل شود و زمینه انتقال تجربه سالمندان به نسل‌های بعد فراهم شود.

غلامرضایی با اشاره به قرار گرفتن قزوین در رتبه سیزدهم کشور از نظر شاخص سالمندی گفت: تغییر سیاست‌ها و ایجاد چرخه‌ای برای بهره‌گیری از ظرفیت‌های سالمندان در دستور کار بهزیستی استان قرار دارد.

وی فراهم کردن بستر حضور سالمندان در فعالیت‌های اجتماعی، فرهنگی، آموزشی و داوطلبانه را ضروری دانست و گفت: این اقدام علاوه بر استفاده از توانمندی‌های سالمندان، می‌تواند به تقویت احساس مفید بودن و تعلق اجتماعی آنان کمک کند.

غلامرضایی همچنین مناسب‌سازی محیط شهری را یکی از الزامات ارتقای کیفیت زندگی سالمندان عنوان کرد و افزود: مناسب‌سازی معابر و اماکن عمومی، دسترسی به حمل‌ونقل، توسعه خدمات سلامت و مراقبت در منزل و ایجاد فرصت‌های مشارکت اجتماعی باید با همکاری دستگاه‌های مختلف دنبال شود.

وی تأکید کرد: با توجه به سهم قابل توجه سالمندان از جمعیت استان، مناسب‌سازی محیط شهری دیگر موضوعی صرفاً تخصصی یا محدود به یک دستگاه نیست و شهرداری‌ها، دستگاه‌های حمل‌ونقل، راه و شهرسازی، دانشگاه علوم پزشکی و سایر دستگاه‌های مرتبط باید در این زمینه همکاری کنند.

مدیرکل بهزیستی استان قزوین در ادامه با قدردانی از همکاری اداره‌کل حج و زیارت استان در اجرای پویش «ولیمه مهربانی» گفت: این پویش که در ادامه تفاهم‌نامه همکاری میان بهزیستی و حج و زیارت شکل گرفته، نمونه‌ای از ظرفیت مشارکت دستگاه‌ها، خیرین و گروه‌های مردمی در حمایت از جامعه هدف و تقویت فرهنگ مسئولیت اجتماعی است.

غلامرضایی افزود: حدود ۳۵ هزار مددجو از خدمات و حمایت‌های بهزیستی استان قزوین بهره‌مند هستند و استمرار همکاری دستگاه‌ها، خیرین و گروه‌های مردمی می‌تواند در ارتقای کیفیت زندگی این افراد مؤثر باشد.