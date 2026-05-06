افلاطونی:۵۷۶ میلیون اصله نهال در طرح ملی کاشت یک میلیارد درخت تولید شد

به گزارش خبرنگار مهر، رضا افلاطونی بعد از ظهر چهارشنبه در حاشیه بازدید از نهالستان شهید رجایی اراک در جمع اصحاب رسانه اظهار کرد: این سازمان با قدمتی بیش از ۱۲۰ سال، مسئولیت صیانت از عرصه‌های طبیعی از جمله جنگل‌های هیرکانی، زاگرسی و سایر پوشش‌های جنگلی را بر عهده دارد و در این راستا، ساختارهای حفاظتی و نظارتی تقویت شده است.

وی افزود: یگان حفاظت منابع طبیعی به‌صورت فعال در حوزه پیشگیری و مقابله با قاچاق چوب فعالیت دارد و در دو تا سه سال اخیر، «سامانه حمل چوب» راه‌اندازی شده که تمامی فرآیندهای برداشت، حمل و نقل چوب به‌صورت مجوزدار و شفاف در آن ثبت و پایش می‌شود.

افلاطونی با اشاره به برنامه‌های جدید حفاظتی تصریح کرد: نصب ۶۰ دستگاه دوربین پایش تصویری در مناطق حساس، به‌ویژه جنگل‌های شمال کشور، در دستور کار قرار دارد و پایش‌های ماهواره‌ای نیز به‌صورت مستمر انجام می‌شود.

وی افزود: همچنین جلب مشارکت مردمی و اجرای مدیریت مشارکتی جنگل‌ها مطابق ماده ۳۶ قانون برنامه هفتم توسعه، از اولویت‌های اصلی سازمان است.

افلاطونی تاکید کرد: ایران در کمربند خشک و نیمه‌خشک جهان قرار دارد، از این رو مدیریت منابع آب و خاک از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و سازمان منابع طبیعی در حوزه آبخیزداری و آبخوان‌داری نقش کلیدی ایفا می‌کند.

رئیس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور ادامه داد: بیش از ۱۰۰ میلیون هکتار از عرصه‌های کشور مستعد اجرای طرح‌های آبخیزداری است که تاکنون بیش از ۲۰ میلیون هکتار آن اجرایی شده و برای ۳۵ میلیون هکتار نیز مطالعات لازم انجام و آماده اجراست که در صورت تامین اعتبار، عملیات اجرایی آن آغاز خواهد شد.

وی با اشاره به همکاری مشترک با وزارت نیرو افزود: اجرای پروژه‌های مشترک در حوزه‌های آبخیز با هدف مدیریت یکپارچه منابع آب در دستور کار قرار گرفته و اقدامات سازه‌ای، بیولوژیکی و بیومکانیکی به‌صورت همزمان دنبال می‌شود.

وی گفت: در سال جاری، حدود ۳.۶ همت اعتبار برای اجرای طرح‌های آبخیزداری در نظر گرفته شده که نسبت به سال گذشته رشد دو برابری داشته است.

افلاطونی با اشاره به اجرای طرح مردمی کاشت یک میلیارد درخت بیان کرد: این طرح از دو سال گذشته آغاز شده و تاکنون ۵۷۶ میلیون اصله نهال تولید و در اختیار مردم قرار گرفته است.

معاون وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه پویش «سربازان ایران» همزمان با سالگرد شهادت رئیس‌جمهور شهید آغاز شده گفت: هدف این پویش، مشارکت عمومی در کاشت درخت است و در صورت کاشت سالانه سه نهال توسط هر ایرانی، هدف کاشت یک میلیارد درخت در مدت چهار سال محقق خواهد شد.

وی تصریح کرد: در قالب این پویش، تاکنون بیش از ۱۵ میلیون اصله نهال تولید و توزیع شده و با تشکیل قرارگاه جهادی مرتبط، اجرای این طرح در سراسر کشور با جدیت دنبال می‌شود.