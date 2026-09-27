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۵ مهر ۱۴۰۵، ۱۳:۰۳

باز کردن جی‌میل برای کاربران ایرانی غیرممکن شد

باز کردن جی‌میل برای کاربران ایرانی غیرممکن شد

به نظر می‌رسد گوگل به کاربران ایرانی اجازه ایجاد حساب جی‌میل نمی دهد.

به گزارش خبرنگار مهر، البته این شرکت هنوز هیچ بیانیه ای رسمی دراین باره منتشر نکرده است. اما کاربران ایرانی هنگام ایجاد حساب جیمیل جدید و در مرحله وارد کردن شماره موبایل برای دریافت کد احراز هویت جهت ورود با در بسته روبرو می شوند.

هنگام وارد کردن شماره موبایلی از ایران برای دریافت کد مذکور، گوگل در پیامی به کاربر هشدار می دهد: این شماره تماس را نمی توان برای احراز هویت به کار برد.

همچنین به نظر می رسد این مشکل فقط به ساخت جی‌میل محدود نمی‌شود و می‌تواند دسترسی کاربران جدید به سرویس‌هایی مانند گوگل‌پلی، درایو و فوتوز را هم تحت تأثیر قرار دهد.

کد مطلب 6960176

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