گوگل بوک با قابلیت های اندروید و جمینای آماده بازار شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گیزموچاینا، پلتفرم لپ تاپ مبتنی بر اندروید گوگل بالاخره در حال بارگیری است. چهار ماه پس از آنکه گوگل یک جایگزین اندروید محور برای کروم بوک را تایید کرد و چند روز پس از افشای رندرهای لنوو، این شرکت و پنج شریک سخت افزاری اش پیش سفارش نخستین گوگ بوک ها را افتتاح کردند. اکنون این دستگاه ها قابل سفارش هستند و فروش از چهارم اکتبر آغاز می شود.

ایسر، ایسوس، دل، اچ پی و لنوو هرکدام یک مدل گوگل بوک ارائه کرده اند که قیمت آنها از ۸۹۹ تا ۱۲۹۹ دلار است. این سری شامل هر چیزی از یک دستگاه دو در یک تا لپ تاپ ۱۵.۳ اینچی است و خریداران چند گزینه سخت افزایش در اختیار دارند.

هر گوگل بوک مجهز به حق اشتراک ۱۲ ماهه «گوگل ای آی پرو» و پنج ترابایت حافظه ذخیره ابر است. خریداران از سه ماهه حق اشتراک پرمیوم یوتیوب، فتوشاپ و کپ کات بهره می برند. گوگل مدعی است گوگل بوک ها سیستم ها تا ۱۰ سال به روز رسانی دریافت می کنند.

ایسر گوگل بوک ۱۴ تنها دستگاه دو در یک در این سری است که قیمت آن از ۸۹۹ دلار آغاز می شود. ایسر هم اکنون هشدار داده قیمت دستگاه ها اگر کمبود حافظه به افزایش قیمت قطعات منجر شود، افزایش خواهند یافت. این شرکت یک دستگاه با نمایشگر ۱۴ اینچی با قابلیت تاچ اسکرین او ال ای دی، تراشه اینتل کور اولترا ۵ یا اولترا ۷ و با ۱۶ ساعت عمر باتری است.

گوگل بوک ۱۴ ایسوس ۱۲۹۹ دلار قیمت گذاری شده و فقط یک کیلوگرم وزن دارد.

گوگل بوک او اس عناصر اندروید و کروم او اس را با جمینای تعبیه شده در بخش های مختلف ترکیب می کند.

یکی از ویژگی های اصلی این پلتفرم مجیک پوینتر است. هنگامیکه فرد نمایشگر ماوس را روی چیزی در نمایشگر حرکت می دهدف جمینای می تواند براساس آنچه فرد مشاهده می شود، می تواند پیشنهاداتی ارائه کند. در مرحله بعد کاربر می تواند یک پنجره چت برای درخواست کمک باز کند.

همچنین گوگل از مدل کوچک تر جمینای نانو v۳ خود که روی دستگاه ها به کار می برود برای جستجو با فایل ها استفاده می کند. این مدل به جای ارسال فایل ها به ابر رایانشی، محتوا را به طور داخلی روی لپ تاپ خلاصه می کند.

یکپارچه سازی اندروید نیز بخشی مهم از گوگل بوک او اس است. کاربران می توانند اپ های موبایل اندروید را به طور مستقیم روی لپ تاپ باز کنند، فایل ها و عکس ها را بین دستگاه ها و بدون مراجعه به ابر رایانشی منتقل کنند و انجام یک فعالیت را روی دستگاه ها ادامه دهند.