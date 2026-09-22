پردازش داده های مکان یابی کاربران اروپایی برای گوگل جریمه تراشید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پرس اسوسیشن، کمیسیون حفاظت از داده ایرلند(DPC) شش سال قبل تحقیقی در ایرلند آغاز کرد زیرا شکایاتی از چند سازمان حفاظت از حقوق مصرف کننده اروپایی درباره پردازش داده های موقعیت مکانی توسط این شرکت فناوری دریافت کرده بود.

DPC مشروعیت و عادلانه بودن پردازش داده های موقعیت مکانی و مسئولیت پذیری گوگل تحت قانون GDPR را بررسی کرد. این تحقیق نشان داد کاربران گوگل ممکن است از اینکه داده های موقعیت مکانی شان برای تاثیرگذاری بر آنها به وسیله تبلیغات یا تحلیل علایق شان به کار می رود، مطلع نباشند.

در این تحقیق فعالیت ها در وب و اپ، تاریخچه موقعیت مکانی و دقت مکان یابی ر ا بین ۲۵ می ۲۰۱۸ تا چهار فوریه ۲۰۲۰ میلادی بررسی شده است. رگولاتور ایرلندی جریمه ای ۴۰۳ میلیون یورویی برای گوگل وضع و به این شرکت دستور داده شش ماه فرصت دارد پردازش داده های خود را به چهارچوب قانونی منتقل کند.

این چهارمین جریمه کلانی است که رگولاتور ایرلندی از زمان اجرایی شدن GDPR برای گوگل وضع کرده است.

گراهام دویل معاون کمیسیونر DPC در این باره می گوید: داده های موقعیت مکانی نوعی اطلاعات شخصی است که با ردیابی فرد پردازش می شود و شامل داده های جمع آوری شده از گوگل است که به تنهایی با همراه با اطلاعات دیگر می توان موقعیت مکانی فرد را از آن استنتاج کرد. داده های مکان یابی مزایا و آسیب های متعددی برای افراد دارند.

وی در ادامه افزود: این داده ها کاربردهای زیادی برای سرویس های آنلاین دارند اما مقدار زیادی اطلاعات درباره فرد از جمله مواردی که بسیار خصوصی هستند را فاش می کند. GDPR سطح بالایی از حفاظت از داده های خصوصی را در منطقه اقتصادی اروپا فراهم می کند و طبق آن پردازش داده های خصوصی باید به شیوه ای قانونمند، عادلانه و شفاف انجام شود. در نتیجه شکست گوگل در این زمینه، ممکن است افراد آگاه نباشند که موقعیت مکانی شان برای مثال برای تاثیرگذاری بر آنها به وسیله تبلیغات یا استنتاج علایق شان به کار می رود و علاوه بر آن کنترلشان بر داده های خصوصی را از دست بدهند.