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۲۶ شهریور ۱۴۰۵، ۱۵:۳۵

ضرب‌ الاجل رئیس دادگستری بم برای اصلاح سه‌ راهی حادثه‌ خیز دارزین

ضرب‌ الاجل رئیس دادگستری بم برای اصلاح سه‌ راهی حادثه‌ خیز دارزین

بم- رئیس دادگستری بم بر شناسایی و رفع نقاط حادثه‌خیز سه‌راهی دارزین در محور کرمان - بم تأکید کرد و خواستار اتخاذ تدابیر فوری برای ارتقای ایمنی جاده و برخورد با خودروهای سوخت‌ بر شد.

به گزارش خبرنگار مهر، حمید حسنی‌نیا، پیش از ظهر پنجشنبه در جریان بازدید از سه‌راهی دارزین در محور کرمان - بم با تأکید بر ضرورت صیانت از جان شهروندان اظهار کرد: موضوع نقاط حادثه‌خیز محور کرمان ـ بم با جدیت از سوی دستگاه قضایی پیگیری می‌شود و دستگاه‌های متولی باید نسبت به شناسایی نقاط پرخطر و رفع نواقص و مشکلات موجود اقدام کنند.

وی افزود: تأمین ایمنی جاده‌ها و پیشگیری از حوادث، نیازمند اقدام عملی و هماهنگ دستگاه‌های مسئول است و در این زمینه باید وضعیت نقاط حادثه‌خیز و علل بروز حوادث به‌صورت دقیق بررسی شود.

وی با تأکید بر ضرورت رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی گفت: رعایت مقررات از سوی تمامی رانندگان ضروری است و با تخلفات حادثه‌ساز و مواردی که سلامت و جان مردم را به خطر می‌اندازد، مطابق قانون برخورد خواهد شد.

دادستان بم همچنین بر ضرورت نظارت جدی بر تردد خودروهای سوخت‌بر تأکید کرد و گفت: دستگاه‌های متولی باید ضمن اعمال نظارت مؤثر، نسبت به برخورد با موارد تخلف و بی‌توجهی به الزامات ایمنی اقدام کنند.

حسنی‌نیا، خاطرنشان کرد: در صورت احراز قصور یا ترک فعل از سوی هر یک از دستگاه‌های مسئول در زمینه ایمن‌سازی و رفع نقاط حادثه‌خیز، موضوع از طریق قانونی پیگیری خواهد شد.

کد مطلب 6950054

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