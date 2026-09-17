ضرب‌ الاجل رئیس دادگستری بم برای اصلاح سه‌ راهی حادثه‌ خیز دارزین

به گزارش خبرنگار مهر، حمید حسنی‌نیا، پیش از ظهر پنجشنبه در جریان بازدید از سه‌راهی دارزین در محور کرمان - بم با تأکید بر ضرورت صیانت از جان شهروندان اظهار کرد: موضوع نقاط حادثه‌خیز محور کرمان ـ بم با جدیت از سوی دستگاه قضایی پیگیری می‌شود و دستگاه‌های متولی باید نسبت به شناسایی نقاط پرخطر و رفع نواقص و مشکلات موجود اقدام کنند.

وی افزود: تأمین ایمنی جاده‌ها و پیشگیری از حوادث، نیازمند اقدام عملی و هماهنگ دستگاه‌های مسئول است و در این زمینه باید وضعیت نقاط حادثه‌خیز و علل بروز حوادث به‌صورت دقیق بررسی شود.

وی با تأکید بر ضرورت رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی گفت: رعایت مقررات از سوی تمامی رانندگان ضروری است و با تخلفات حادثه‌ساز و مواردی که سلامت و جان مردم را به خطر می‌اندازد، مطابق قانون برخورد خواهد شد.

دادستان بم همچنین بر ضرورت نظارت جدی بر تردد خودروهای سوخت‌بر تأکید کرد و گفت: دستگاه‌های متولی باید ضمن اعمال نظارت مؤثر، نسبت به برخورد با موارد تخلف و بی‌توجهی به الزامات ایمنی اقدام کنند.

حسنی‌نیا، خاطرنشان کرد: در صورت احراز قصور یا ترک فعل از سوی هر یک از دستگاه‌های مسئول در زمینه ایمن‌سازی و رفع نقاط حادثه‌خیز، موضوع از طریق قانونی پیگیری خواهد شد.