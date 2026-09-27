حل فوری مشکلات فرزندان مادر ایرانی ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، عثمان سالاری در جلسه علنی امروز (یکشنبه، ۵ مهرماه) مجلس شورای اسلامی که به‌صورت مجازی برگزار شد، در نطق میان‌دستور خود خطاب به رئیس‌جمهور اظهار کرد: از نطق قاطعانه و صریح جنابعالی در سازمان ملل متحد سپاسگزارم، اما با توجه به اینکه با نهج‌البلاغه مأنوس و مألوف هستید، انتظار می‌رود علاوه بر شجاعت نظری، شهامت عملی نیز در خصوص تغییر برخی از معاونان متکبر و همچنین برخی از وزرای منفعل، بی‌خاصیت و ناکارآمد خود به خرج دهید.

وی افزود: امروز از تریبون خانه ملت درباره مردمی سخن می‌گویم که در شرقی‌ترین نقطه ایران اسلامی، سال‌هاست در روزهای سخت در خط مقدم امنیت قرار داشته‌اند و ضمن حفظ اتحاد و انسجام اسلامی با محوریت علمای منطقه، از تمامیت ارضی و یکپارچگی سرزمینی کشور دفاع و صیانت کرده‌اند.

سالاری با تأکید بر ضرورت رسیدگی فوری به وضعیت فرزندان مادر ایرانی گفت: حل فوری مشکلات فرزندان مادر ایرانی یک ضرورت است، چراکه برخورداری از سند هویتی و داشتن شناسنامه، حق اولیه و بدیهی هر انسان محسوب می‌شود.

نماینده مردم تربت جام در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: با وجود تصویب قانون اعطای شناسنامه به فرزندان مادر ایرانی در سال ۱۳۹۸، همچنان صدها و هزاران نفر در شهرستان‌های حوزه انتخابیه از داشتن سند هویتی و شناسنامه محروم هستند.

سالاری تصریح کرد: انتظار می‌رود دستگاه‌های امنیتی با نگاه مثبت به استعلام‌ها پاسخ دهند. برای نمونه، بانویی که در طول عمر خود نه به پاسگاه و نه به دادسرا مراجعه کرده و کوچک‌ترین سابقه و تخلفی نداشته است، نمی‌تواند دارای سابقه امنیتی باشد.