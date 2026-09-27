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۵ مهر ۱۴۰۵، ۱۴:۱۴

حل فوری مشکلات فرزندان مادر ایرانی ضروری است

حل فوری مشکلات فرزندان مادر ایرانی ضروری است

نماینده مردم تربت جام در مجلس با تأکید بر ضرورت رسیدگی فوری به وضعیت فرزندان مادر ایرانی گفت: برخورداری از سند هویتی و داشتن شناسنامه، حق اولیه و بدیهی هر انسان محسوب می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، عثمان سالاری در جلسه علنی امروز (یکشنبه، ۵ مهرماه) مجلس شورای اسلامی که به‌صورت مجازی برگزار شد، در نطق میان‌دستور خود خطاب به رئیس‌جمهور اظهار کرد: از نطق قاطعانه و صریح جنابعالی در سازمان ملل متحد سپاسگزارم، اما با توجه به اینکه با نهج‌البلاغه مأنوس و مألوف هستید، انتظار می‌رود علاوه بر شجاعت نظری، شهامت عملی نیز در خصوص تغییر برخی از معاونان متکبر و همچنین برخی از وزرای منفعل، بی‌خاصیت و ناکارآمد خود به خرج دهید.

وی افزود: امروز از تریبون خانه ملت درباره مردمی سخن می‌گویم که در شرقی‌ترین نقطه ایران اسلامی، سال‌هاست در روزهای سخت در خط مقدم امنیت قرار داشته‌اند و ضمن حفظ اتحاد و انسجام اسلامی با محوریت علمای منطقه، از تمامیت ارضی و یکپارچگی سرزمینی کشور دفاع و صیانت کرده‌اند.

سالاری با تأکید بر ضرورت رسیدگی فوری به وضعیت فرزندان مادر ایرانی گفت: حل فوری مشکلات فرزندان مادر ایرانی یک ضرورت است، چراکه برخورداری از سند هویتی و داشتن شناسنامه، حق اولیه و بدیهی هر انسان محسوب می‌شود.

نماینده مردم تربت جام در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: با وجود تصویب قانون اعطای شناسنامه به فرزندان مادر ایرانی در سال ۱۳۹۸، همچنان صدها و هزاران نفر در شهرستان‌های حوزه انتخابیه از داشتن سند هویتی و شناسنامه محروم هستند.

سالاری تصریح کرد: انتظار می‌رود دستگاه‌های امنیتی با نگاه مثبت به استعلام‌ها پاسخ دهند. برای نمونه، بانویی که در طول عمر خود نه به پاسگاه و نه به دادسرا مراجعه کرده و کوچک‌ترین سابقه و تخلفی نداشته است، نمی‌تواند دارای سابقه امنیتی باشد.

کد مطلب 6960287
زهرا علیدادی

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