صدور الکترونیکی اسناد مالکیت در خراسان رضوی

غلامرضا رحمتی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد افزود: در راستای اجرای وظایف قانونی سازمان ثبت اسناد و با هدف ایجاد یک نظام هماهنگ، طرح کاداستر به منظور لحاظ زمان بندی لازم بر املاک و اراضی مربوط به افراد حقیقی، حقوقی، دولتی و موقوفه اجرا شده است.

مدیرکل ثبت اسناد و املاک خراسان رضوی گفت: به دنبال اجرای بند 17 ماده واحده قانون بودجه سال 88، واحدهای ثبت اسناد و املاک استان بعد از دریافت اوراق مخصوص اسناد مالکیت جدید از خزانه، باید آمادگی صدور اسناد مالکیت الکترونیکی را دارا باشند و تحقق این هدف با صدور الکترونیکی اسناد در استان میسر می شود.

وی افزود: با صدور اسناد مالکیت الکترونیکی، امکان جعل اسناد به حداقل می رسد و شرایط ارائه خدمات الکترونیکی ثبتی در استان فراهم می شود.

وی با اشاره به اینکه این اسناد به صورت الکترونیکی در یک برگ دو صفحه ای صادر می شود، افزود: اطلاعات املاک ثبت شده استان روی شبکه LAN واحدهای ثبت اسناد و املاک قرار گرفته و این طرح به طور آزمایشی در این واحد ها مورد استفاده قرار گرفته است.

وی افزود: این طرح دانستنی های مکانی اراضی، املاک شهری و زراعی همراه با اطلاعات رسمی را در دوره های زمانی مختلف پشتیبانی می کند و این حمایت، قابل گسترش برای کاربری های متکی به پایگاه اطلاعات کاداستر رقومی به مقیاس1.500 است.

وی در خصوص کاداستر رقومی افزود: در این مدل اطلاعات مختلفی مانند نقشه های هندسی، طول و ابعاد ملک، مشخصات مالک، سوابق ثبتی با یکدیگر تلفیق می شوند و تحت عنوان لایه های کاداستر در یک سیستم بانک اطلاعاتت ذخیره می شوند.

رحمتی زاده خاطرنشان کرد: در حال حاضر پروژه داده آمایی املاک که شامل استخراج اطلاعات دفاتر املاک و بانک اطلاعاتی توصیفی کاداستر است در حال اجراست و تاکنون بیش از 11 هزار جلد دفتر املاک استان داده آمایی شده و اطلاعات دو هزار جلد باقی مانده نیز تا پایان امسال به اتمام می رسد.

مدیر کل ثبت اسناد و املاک خراسان رضوی افزود: با مکانیزه شدن خدمات ثبت اسناد و املاک علاوه بر اینکه امکان ارائه خدمات الکترونیکی فراهم می شود میزان اختلاف ملکی و پرونده های وارد شده به محاکم قضایی نیز به حداقل موجود می رسد.