132 هزار خانه روستایی در خراسان رضوی سنددار شد

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، غلامرضا رحمتی زاده ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران گفت:در اجرای برنامه چهارم توسعه کشور، بیش از 18 هزار و 721 جلد سند مالکیت برای منازل روستای سراسر استان صادر و تحویل مالکان شده است.

وی افزود: با تثبیت املاک و صدور سند مالکیت منازل روستایی، علاوه بر کاهش اختلافات ملکی، شرایط ارائه وثیقه مناسب برای استفاده از تسهیلات بانکی فراهم، از مهاجرت روستائیان جلوگیری و سطح ماندگاری در روستا ارتقاء پیدا می کند.

وی اضافه کرد: سال گذشته هزار و 746 جلد سند مالکیت، به نام دولت صادر و سه میلیارد و 903 میلیون مترمربع از اراضی و املاک ملی و منابع طبیعی استان، تثبیت مالکیت شده است.

وی افزود: 26 میلیون و 466 هزار مترمربع از اراضی و املاک موقوفات نیز تثبیت مالکیت شده که صدور سند مالکیت هم برای آنها انجام شده است.

رحمتی زاده افزود: با اجرایی شدن طرح کاداستر و صدور الکترونیکی اسناد مالکیت املاک، تا پایان سال قبل، 20 هزار و 644 جلد سند مالکیت الکترونیکی جدید در سطح استان صادر شده است.

وی ادامه داد: صدور سند مالکیت الکترونیکی تک برگی یکی از گامهای مهم تحقق ثبت نوین در این استان به شمار می رود واین امر می تواند فصل مهمی در خدمت رسانی به مردم شریف باشد.

وی افزود: سال گذشته 76 هزار مورد از معاملات غیرمنقول و134 هزار از معاملات منقول اشخاص حقیقی و حقوقی در 524 دفترخانه اسناد رسمی استان به ثبت رسیده است که به ترتیب نسبت به مدت مشابه سال 1388، 44/8 درصد رشد و 32/9 درصد کاهش یافته است.

رحمتی زاده گفت: در این مدت 103 هزار جلد سند مالکیت برای اراضی و املاک اشخاص حقیقی و حقوقی در سطح استان صادر و تحویل مالکان شده و 342 هزار مورد وکالت در دفاتر اسناد رسمی به ثبت رسیده است.