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۵ مهر ۱۴۰۵، ۱۵:۳۴

نجات ۲۰ نفر از غرق‌شدگی فصل تابستان در سواحل رامسر

نجات ۲۰ نفر از غرق‌شدگی فصل تابستان در سواحل رامسر

رامسر- سرپرست هیئت نجات‌غریق و غواصی رامسر از نجات جان ۲۰ نفر از خطر غرق‌شدگی در جریان اجرای طرح‌های ساماندهی سواحل این شهرستان طی ۹۰ روز گذشته خبر داد.

سجاد حسین‌زاده در گفت وگو با خبرنگار مهر با اشاره به عملکرد ناجیان غریق در طرح ساماندهی سواحل رامسر اظهار کرد: از آغاز اجرای طرح دریا در خردادماه امسال تاکنون، ناجیان غریق در ۲۹ منطقه حادثه‌خیز و محدوده‌های شنا ممنوع مستقر بوده و در این مدت موفق به نجات ۲۰ نفر از خطر غرق‌شدگی شده‌اند.

وی با تأکید بر ضرورت رعایت نکات ایمنی از سوی مسافران و شهروندان افزود: بی‌توجهی به هشدارهای ایمنی، شنا در مناطق غیرمجاز و شرایط نامساعد دریا می‌تواند در مدت کوتاهی شناگران را با خطر جدی مواجه کند.

سرپرست هیئت نجات‌غریق و غواصی رامسر با اشاره به تداوم طرح ساماندهی سواحل تا ۱۰ مهرماه گفت: با توجه به کاهش تعداد ناجیان غریق پس از پایان طرح، از شهروندان و مسافران درخواست می‌شود از شنا در مناطق غیرمجاز و همچنین ورود به دریای مواج به‌طور جدی خودداری کنند.

حسین‌زاده جریان‌های شکافنده را یکی از عوامل مهم ایجاد خطر برای شناگران عنوان کرد و از گردشگران خواست هشدارهای ناجیان غریق و عوامل مستقر در سواحل را جدی بگیرند.

وی در پایان از مسئولان شهرستان، ناجیان غریق، قایقرانان و عوامل ایستگاه‌های تفریحات دریایی که در طول تابستان امسال در زمینه پیشگیری از حوادث و افزایش ایمنی گردشگران و مسافران سواحل رامسر همکاری کردند، قدردانی کرد.

کد مطلب 6960406

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