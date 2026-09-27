سجاد حسین‌زاده در گفت وگو با خبرنگار مهر با اشاره به عملکرد ناجیان غریق در طرح ساماندهی سواحل رامسر اظهار کرد: از آغاز اجرای طرح دریا در خردادماه امسال تاکنون، ناجیان غریق در ۲۹ منطقه حادثه‌خیز و محدوده‌های شنا ممنوع مستقر بوده و در این مدت موفق به نجات ۲۰ نفر از خطر غرق‌شدگی شده‌اند.

وی با تأکید بر ضرورت رعایت نکات ایمنی از سوی مسافران و شهروندان افزود: بی‌توجهی به هشدارهای ایمنی، شنا در مناطق غیرمجاز و شرایط نامساعد دریا می‌تواند در مدت کوتاهی شناگران را با خطر جدی مواجه کند.

سرپرست هیئت نجات‌غریق و غواصی رامسر با اشاره به تداوم طرح ساماندهی سواحل تا ۱۰ مهرماه گفت: با توجه به کاهش تعداد ناجیان غریق پس از پایان طرح، از شهروندان و مسافران درخواست می‌شود از شنا در مناطق غیرمجاز و همچنین ورود به دریای مواج به‌طور جدی خودداری کنند.

حسین‌زاده جریان‌های شکافنده را یکی از عوامل مهم ایجاد خطر برای شناگران عنوان کرد و از گردشگران خواست هشدارهای ناجیان غریق و عوامل مستقر در سواحل را جدی بگیرند.

وی در پایان از مسئولان شهرستان، ناجیان غریق، قایقرانان و عوامل ایستگاه‌های تفریحات دریایی که در طول تابستان امسال در زمینه پیشگیری از حوادث و افزایش ایمنی گردشگران و مسافران سواحل رامسر همکاری کردند، قدردانی کرد.