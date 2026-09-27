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۵ مهر ۱۴۰۵، ۱۵:۱۰

سفر وزیر خارجه ترکیه به امارات

سفر وزیر خارجه ترکیه به امارات

هاکان فیدان، وزیر خارجه ترکیه دوشنبه به امارات سفر می‌کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، هاکان فیدان، وزیر خارجه ترکیه روز دوشنبه برای گفت‌وگو درباره روابط دوجانبه، تحولات منطقه‌ای و آماده‌سازی نشست دوم شورای عالی راهبردی ترکیه و امارات به ابوظبی سفر می‌کند.

فیدان در این سفر بر همبستگی ترکیه با امارات در شرایط جنگ منطقه‌ای تأکید خواهد کرد و مداخلات خارجی را عامل طولانی شدن اختلافات منطقه‌ای خواهد دانست. او همچنین بر اهمیت آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز و باب‌المندب برای ثبات منطقه و جهان تأکید می‌کند.

وزیر خارجه ترکیه همچنین بر ضرورت پیشرفت فوری به مرحله دوم طرح صلح غزه، بهبود وضعیت انسانی و آغاز بازسازی این منطقه تأکید خواهد کرد. رایزنی درباره فعالیت‌های «هیئت صلح» که ترکیه و امارات از اعضای مؤسس آن هستند نیز در دستور کار قرار دارد.

فیدان همچنین بر اهمیت حفظ و دائمی شدن آتش‌بس‌ها در غزه و لبنان تأکید خواهد کرد.

ترکیه و امارات از سال ۲۰۲۳ دارای شراکت راهبردی هستند و حجم تجارت دوجانبه آنها در سال ۲۰۲۵ به ۱۹.۳۴۶ میلیارد دلار رسید.

کد مطلب 6960357

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