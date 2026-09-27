سفر وزیر خارجه ترکیه به امارات

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، هاکان فیدان، وزیر خارجه ترکیه روز دوشنبه برای گفت‌وگو درباره روابط دوجانبه، تحولات منطقه‌ای و آماده‌سازی نشست دوم شورای عالی راهبردی ترکیه و امارات به ابوظبی سفر می‌کند.

فیدان در این سفر بر همبستگی ترکیه با امارات در شرایط جنگ منطقه‌ای تأکید خواهد کرد و مداخلات خارجی را عامل طولانی شدن اختلافات منطقه‌ای خواهد دانست. او همچنین بر اهمیت آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز و باب‌المندب برای ثبات منطقه و جهان تأکید می‌کند.

وزیر خارجه ترکیه همچنین بر ضرورت پیشرفت فوری به مرحله دوم طرح صلح غزه، بهبود وضعیت انسانی و آغاز بازسازی این منطقه تأکید خواهد کرد. رایزنی درباره فعالیت‌های «هیئت صلح» که ترکیه و امارات از اعضای مؤسس آن هستند نیز در دستور کار قرار دارد.

فیدان همچنین بر اهمیت حفظ و دائمی شدن آتش‌بس‌ها در غزه و لبنان تأکید خواهد کرد.

ترکیه و امارات از سال ۲۰۲۳ دارای شراکت راهبردی هستند و حجم تجارت دوجانبه آنها در سال ۲۰۲۵ به ۱۹.۳۴۶ میلیارد دلار رسید.