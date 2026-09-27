دشمن در جنگ شناختی بنیان خانواده را نشانه گرفته است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار قدرت کریمیان عصر یکشنبه در همایش بزرگ بسیج ادارات و کارخانجات شهرستان ایلام، اظهار کرد: امروز کشور در یک جنگ نابرابر، همه‌جانبه و ترکیبی قرار دارد و دشمن در کنار اقدامات نظامی و اقتصادی، عرصه‌های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و شناختی را نیز دنبال می‌کند.

سردار کریمیان با تأکید بر ضرورت توجه مسئولان به مطالبات مردم، بیان کرد: مردم ایران که در سختی‌ها و فشارهای مختلف پای کشور ایستاده‌اند، شایسته تکریم هستند و نگاه و گفتمان مسئولان باید بیانگر عزت، بزرگی و شأن مردم باشد.

وی، جنگ شناختی را مرحله جدیدی از جنگ نرم عنوان کرد و گفت: در این جنگ، هویت، نگرش، باورها و اراده افراد و جامعه هدف قرار می‌گیرد و دشمن تلاش می‌کند از طریق مسائل فرهنگی، اجتماعی و رسانه‌ای بر جامعه اثر بگذارد.

وی خانواده را یکی از مهم‌ترین پایه‌های استحکام جامعه و از محورهای مورد توجه دشمن دانست و افزود: باید نسبت به آسیب‌هایی مانند افزایش طلاق، کاهش تمایل به ازدواج و سایر آسیب‌های اجتماعی حساس باشیم. مقابله با این آسیب‌ها نیز تنها با برخورد امکان‌پذیر نیست و باید از مسیر اقناع، گفت‌وگو، تبیین و ارائه الگوهای مناسب دنبال شود.

سردار کریمیان با تأکید بر ضرورت هوشیاری در برابر تلاش دشمن برای ایجاد شکاف میان مردم، خانواده‌ها و مسئولان، خاطرنشان کرد: جنگ امروز، جنگ اراده‌هاست و همان‌گونه که کشور در عرصه نظامی نیازمند آمادگی است، در حوزه‌های فرهنگی، اجتماعی و شناختی نیز باید آمادگی لازم را داشته باشیم.