به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام سیداحمدرضا شاهرخی ظهر امروز یکشنبه در آیین اختتامیه شانزدهمین جشنواره ملی داستان رضوی، ضمن خیرمقدم به شرکتکنندگان، بر اهمیت الگوبرداری فرهنگیان و اهل قلم از سیره و زندگی پرمخاطره و پرهیجان حضرت امام رضا(ع) تأکید کرد.
سیره امام رضا(ع)؛ سرشار از درسهای زندگی و مدیریت
نماینده ولیفقیه در لرستان اظهار کرد: امام رضا(ع) ۵۵ سال عمر کردند که ۲۰ سال از آن را به دوران امامت اختصاص دادند و زندگی ایشان، بهویژه در دوران پیش و پس از هجرت، سرشار از چالشها و وقایع مهم و هیجانانگیزی بود که برای فرهنگیان، اهل قلم و اهل دانایی، درسهای آموزنده فراوانی در مسیر زندگی و مدیریت دارد.
وی با اشاره به ابعاد راهبردی هجرت امام رضا(ع) افزود: این هجرت موجب شد شیعیانی که در جغرافیاهای مختلف پراکنده بودند، در یک کانون واحد تمرکز پیدا کنند؛ چراکه امتی که متفرق باشد، امتیازهای حیاتی خود را از دست میدهد، اما امام رضا(ع) با ایجاد این موقعیت متمرکز در ایران، زمینهای نوین برای شکلگیری تمدن اسلامی فراهم کردند.
هجرت رضوی و شکلگیری کانونهای علمی و تبلیغی
شاهرخی با تبیین پیامدهای علمی و تبلیغی هجرت امام رضا(ع) خاطرنشان کرد: این حرکت مبارک، بستر تبلیغی لازم را فراهم کرد تا در امتداد آن، کانونهای شگرفی همچون حرم مطهر رضوی در مشهد مقدس و حرم حضرت معصومه(س) در قم شکل بگیرد.
وی افزود: این حوزههای علمیه علاوه بر گسترش دانش، به مهد پرورش رزمندگانی تبدیل شدند که از دل این مراکز به مناطق مختلف حرکت کردند و در مسیر گسترش معارف و دفاع از ارزشها نقشآفرین شدند.
تأکید بر استخراج داستانهای حقیقی از سیره رضوی
نماینده ولیفقیه در لرستان با تأکید بر نقش نویسندگان در بازنمایی این وقایع گفت: هجرت امام رضا(ع) هجرتی مبتنی بر دانایی و بصیرت بود و این موضوع برای اهل قلم ارزش فراوانی دارد تا بتوانند با نگاهی عمیق، داستانهای حقیقی و آموزنده را از دل سیره رضوی استخراج کنند.
وی جشنوارههای ادبی را زمینهای برای رشد و ارتقای آثار فرهنگی و هنری دانست و افزود: برگزاری این جشنوارهها در افزایش کمی و کیفی آثار ادبی و هنری تأثیرگذار است و فرصتی استثنایی برای معرفی چهرههای برجسته ادبی فراهم میکند.
جشنوارههای ادبی بستری برای ظهور استعدادهای تازه
شاهرخی با اشاره به تمرکز شانزدهمین جشنواره ملی داستان رضوی بر حوزه داستان در لرستان اظهار کرد: گسترش این رویدادها میتواند زمینه ظهور استعدادهای جدید و شکلگیری جریانهای ادبی متمایز را فراهم کند.
نماینده ولیفقیه در لرستان در پایان ضمن قدردانی از عوامل اجرایی جشنواره یادآور شد: خلق آثار ادبی فاخر فرآیندی طاقتفرسا و زمانبر است و انتظار میرود دستاندرکاران اجرایی با درک این موضوع، بسترهای لازم را برای حمایت از خلاقیتها فراهم کنند.
وی افزود: این آثار در نهایت میتوانند سبک زندگی ایرانی-اسلامی را در بطن جامعه ترویج کرده و زمینه نفوذ و گسترش این فرهنگ را فراهم کنند.
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