همایش «زنان ایران، از آموزش تا میدان» در مازندران برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، ام البنین مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری مازندران شامگاه یکشنبه در همایش «زنان ایران؛ از آموزش تا میدان» که با حضور مشاوران امور بانوان دستگاههای اجرایی مازندران در حسینیه وداع موزه دفاع مقدس و مقاومت استان برگزار شد، اظهار کرد: تبیین نقش زنان در حفظ ارزشهای انقلاب اسلامی و انتقال تجربههای دوران دفاع مقدس به نسل جوان، نیازمند استفاده از شیوههای آموزشی و فرهنگی متناسب با نیازهای امروز جامعه است.
وی با اشاره به بخشهای بازسازیشده مناطق عملیاتی از جمله فاو و والفجر ۸ در موزه دفاع مقدس و مقاومت مازندران، افزود: این فضاها میتوانند به عنوان کلاسهای آموزشی عینی برای نسل جدید مورد استفاده قرار گیرند و تلفیق برنامههای فرهنگی، آموزشی و تفریحی میتواند زمینه ارتباط بیشتر جوانان با تاریخ دفاع مقدس و نقش زنان در این عرصه را فراهم کند.
مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری مازندران با اشاره به برنامههای جانبی این همایش، گفت: آموزشهای مقدماتی مرتبط با سلاح و تیراندازی نیز برای بانوان شرکتکننده در این برنامه در نظر گرفته شد.
محمدی در ادامه با تأکید بر اهمیت الگوبرداری از سیره حضرت خدیجه (س) و حضرت فاطمه زهرا (س)، بیان کرد: زنان جامعه امروز میتوانند در ابعاد تربیتی، اجتماعی، سیاسی و ولایتمداری از این شخصیتهای بزرگ الگو بگیرند و این مفاهیم باید به شکل عمیق و اندیشهمحور برای نسل جدید تبیین شود.
وی همچنین با اشاره به شیوه مدیریت برخی فرماندهان دوران دفاع مقدس، خاطرنشان کرد: شهید باکری و دیگر فرماندهان دفاع مقدس در زمان برخورداری از مسئولیت و اختیار، خود را از مردم و نیروهای عادی جدا نمیکردند و در کنار آنان حضور داشتند.
مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری مازندران افزود: فاصله گرفتن مدیران از جامعه و کاهش ارتباط مستقیم با مردم میتواند زمینهساز افزایش نارضایتیها شود؛ بنابراین لازم است مدیران از الگوی مدیریت صرفاً اداری و پشتمیزی فاصله گرفته و حضور در میدان و ارتباط مستقیم با مردم را در اولویت قرار دهند.
محمدی مسئولیتهای مدیریتی را امانتی سنگین دانست و گفت: اگر نسبت میان شمار شهدای انقلاب اسلامی و دفاع مقدس با جایگاههای مدیریتی مورد توجه قرار گیرد، اهمیت و سنگینی مسئولیت مدیران بیش از پیش آشکار میشود و هر جایگاه مدیریتی باید با احساس مسئولیت و پاسخگویی همراه باشد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود درباره نحوه مواجهه با مسائل فرهنگی نسل جوان اظهار کرد: تقویت دینداری در جامعه با اجبار و رویکردهای تحمیلی محقق نمیشود، بلکه باید بر اقناع، گفتوگو و اصلاح اندیشه تمرکز کرد تا جوانان با انتخاب آگاهانه و شناخت درست، مسیر مورد نظر خود را دنبال کنند.
مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری مازندران در پایان بر ضرورت انتقال درست و صادقانه خاطرات دوران دفاع مقدس تأکید کرد و از آموزش و پرورش خواست زمینه حضور دانشآموزان در موزههای دفاع مقدس و مقاومت را در قالب اردوهای فرهنگی و آموزشی فراهم کند.
محمدی گفت: آشنایی نسل آینده با دشواریها، فداکاریها و حماسههای رزمندگان میتواند در حفظ حافظه تاریخی جامعه و انتقال تجربههای دفاع مقدس به نسلهای بعد نقش مؤثری داشته باشد.
نظر شما