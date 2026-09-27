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۵ مهر ۱۴۰۵، ۱۹:۱۹

کشف و شناسایی اختلاس در یکی از ادارات دولتی ایلام

کشف و شناسایی اختلاس در یکی از ادارات دولتی ایلام

ایلام - رئیس پلیس امنیت اقتصادی استان ایلام از کشف و شناسایی یک فقره اختلاس در یکی از ادارات دولتی استان و معرفی عاملان مرتبط با پرونده به مرجع قضائی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ مهدی کیانی اظهار داشت: در راستای مبارزه با مفاسد و جرایم اقتصادی، موضوع اختلاس در یکی از ادارات دولتی استان با هماهنگی مرجع قضائی به‌صورت ویژه در دستور کار کارآگاهان پلیس امنیت اقتصادی قرار گرفت.

وی افزود: کارآگاهان با انجام اقدامات تخصصی، بررسی اسناد و مدارک و تحقیقات لازم، ابعاد مختلف پرونده را بررسی و عوامل مرتبط با جرم را شناسایی کردند.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی استان ایلام تصریح کرد: پس از تکمیل تحقیقات و مستندات، پرونده به همراه افراد مرتبط برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی ارسال شد.

سرهنگ کیانی در پایان تأکید کرد: پلیس امنیت اقتصادی با جدیت و در چارچوب قانون، با جرایم و مفاسد اقتصادی و تضییع حقوق بیت‌المال برخورد خواهد کرد.

کد مطلب 6960615

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