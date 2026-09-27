به گزارش خبرنگار مهر، علیاصغر ذاکریهرندی، معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کرمان و غلامرضا سالاری معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار کرمان پیش از ظهر یکشنبه در سفر به شهرستان کوهبنان، از مجموعههای ورزشی، گردشگری و فرهنگی این شهرستان بازدید و روند اجرای پروژهها و موانع پیشروی آنها را بررسی کردند.
در نخستین بازدید، از استخر ولیعصر کیانشهر بازدید بعمل آمد. این مجموعه ورزشی از سال ۱۳۷۲ به دلیل فرسودگی تجهیزات غیرفعال شده و از چرخه خدماترسانی خارج است و راهاندازی مجدد این استخر میتواند ظرفیت مناسبی برای توسعه فضاهای ورزشی و تفریحی منطقه ایجاد کند.
معاون عمرانی استاندار کرمان همچنین از پارک خواجه خضر بازدید کرد؛ تپهای باستانی که هفت اثر تاریخی ثبتشده را در خود جای داده و به دلیل موقعیت جغرافیایی و ویژگیهای منحصربهفرد، از ظرفیتهای مهم گردشگری کوهبنان محسوب میشود.
ذاکری هرندی، با اشاره به ضرورت حفاظت و احیای این مجموعه تاریخی گفت: از محل نیم درصد اعتبارات تملک داراییها برای مرمت آثار تاریخی استفاده خواهد شد و برنامهریزی برای راهاندازی این مجموعه تا ۱۳ فروردین و روز طبیعت انجام میشود.
وی در ادامه از کتابخانه عمومی شهید اول کوهبنان بازدید کرد. این کتابخانه در زلزله سال ۱۳۹۶ تخریب و عملیات احداث ساختمان جدید آن که از سال ۱۳۹۷ آغاز شده، به دلیل کمبود اعتبار تاکنون به سرانجام نرسیده است و تکمیل این پروژه به حدود ۴۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد.
ذاکریهرندی، در این بازدید، بر تأمین اعتبار مورد نیاز برای تکمیل و راهاندازی کتابخانه کوهبنان از محل اعتبارات مسئولیت اجتماعی تأکید کرد.
وی در حاشیه این بازدیدها با تأکید بر اهمیت احیای فضاهای ورزشی، گردشگری و فرهنگی شهرستان گفت: باید راهکارهای تأمین اعتبار و رفع موانع اجرایی این پروژهها بررسی و پیگیری شود.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کرمان افزود: احیای این مجموعهها نقش مستقیمی در ارتقای کیفیت زندگی شهروندان، رونق گردشگری و تقویت زیرساختهای فرهنگی و ورزشی کوهبنان دارد.
در این بازدید مدیر کل دفتر روستایی و شوراهای استانداری،مدیرکل سرمایه گزاری و اشتغال و فرماندار و شهردار کوهبنان نیز حضور داشتند.
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