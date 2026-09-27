نبویان: دعوای اصلی آمریکا با ایران بر سر اصل اسلام است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید محمود نبویان عضو کمیته امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در مراسم یادبود دومین سالگرد شهادت سید حسن نصرالله و سید هاشم صفی‌الدین در حسینیه شهید طهرانی مقدم، اظهار کرد: همواره این سؤال را میان مردم مطرح می‌کنم که آمریکا در آن سوی دنیا چه می‌خواهد و مشکلش با ملت ایران چیست؟ آمریکا به خلیج فارس آمده و وزیر خزانه‌داری آن درباره محاصره سخن می‌گوید. سؤال این است که دعوای آمریکا با ملت ایران بر سر چیست؟

وی افزود: برخی می‌گویند مسئله آمریکا با ایران، موضوع هسته‌ای است، اما این پاسخ صحیح نیست؛ زیرا خود ترامپ می‌گوید تأسیسات هسته‌ای ایران را نابود کرده و ایران بمب ندارد. اگر مسئله بمب هسته‌ای است، چرا به پاکستان، کره شمالی، هند و کشورهای دیگری که دارای توان هسته‌ای هستند حمله نمی‌کنند؟ همچنین دانش‌آموزان مینا که به شهادت رسیدند، نه دانشمند هسته‌ای بودند و نه موشک‌ساز؛ بنابراین مسئله اصلی چیز دیگری است.

حجت‌الاسلام نبویان بیان کرد: دعوای اصلی آمریکا با ایران بر سر اصل اسلام است و این تقابل، میان جبهه اسلام و جبهه کفر است. اگر هسته‌ای را بدهیم یا موشک را کنار بگذاریم، مشکل آمریکا حل نمی‌شود؛ زیرا مسئله اصلی آنها با اصل اسلام است.

وی ادامه داد: شهدایی مانند سید حسن نصرالله، شهید تهرانی‌مقدم و دیگر شهدا برای اسلام به شهادت رسیدند. همان‌گونه که سیدالشهدا برای اسلام فدا شد، این شهدا نیز در همین مسیر فدا شدند و ما امروز نیز برای اسلام هزینه می‌دهیم.

حجت‌الاسلام نبویان عنوان کرد: ممکن است سؤال شود چرا آمریکا با عربستان کاری ندارد. پاسخ این است که امام به ما آموخت دو نوع اسلام وجود دارد؛ اسلام آمریکایی و اسلام ناب محمدی. در قضیه یمن و انصارالله، عربستان حتی از اسرائیل درخواست کمک کرد تا علیه مسلمانان وارد عمل شود و این نمونه‌ای از اسلام آمریکایی است.

وی افزود: اسلام مورد نظر انقلاب اسلامی، صرفاً به نماز، روزه، حج و حجاب محدود نمی‌شود. مسئله اصلی این است که انسان در برابر ظلم و استکبار در کدام جبهه قرار می‌گیرد. در ظهر عاشورا نیز دو نماز جماعت برگزار شد؛ یکی به امامت سیدالشهدا و دیگری در جبهه عمر سعد. بنابراین صرف انجام عبادت، معیار قرار گرفتن در جبهه حق نیست.

حجت‌الاسلام نبویان بیان کرد: انقلاب اسلامی با همین نگاه، مسئله حمایت از مستضعفان را دنبال کرده است. هرجا مظلومی در جهان وجود داشته باشد، باید در برابر ظلم حضور داشت. حاج قاسم نیز بر اساس همین نگاه در کشورهای مختلف حضور پیدا کرد.

وی ادامه داد: باید توجه داشت که دشمن را نباید دست‌کم گرفت. دشمن به صورت شبانه‌روزی برنامه‌ریزی می‌کند و بسیار قدرتمند است. بنابراین باید قدرت دشمن را شناخت و برای مقابله با آن آمادگی داشت، اما در عین حال نباید از قدرت خداوند غافل شد.

حجت‌الاسلام نبویان عنوان کرد: بودجه نظامی ما زیر ۱۰ میلیارد دلار است اما، بودجه نظامی آمریکا در سال ۲۰۲۵، ۹۲۵ میلیارد دلار بود. باید پرسید با وجود این اختلاف، چرا آمریکا نتوانست به اهداف خود برسد و چرا حریف ایران نشد.

وی افزود: مسئله اصلی، مقاومت است. حتی اگر آمریکا از نظر امکانات نظامی چندین برابر ما قدرت داشته باشد، وظیفه ما مقاومت است. اگر ۱۰ نفر در برابر ۲۰۰ نفر مقاومت کنند، بر اساس آموزه‌های قرآن امکان پیروزی وجود دارد؛ بنابراین نباید صرفاً به محاسبات مادی توجه کرد.

حجت‌الاسلام نبویان بیان کرد: رهبران و شهدا جلودار این مسیر هستند و مکتب سید حسن نصرالله نیز بر همین اساس شکل گرفته است. پیروزی جبهه حق در نهایت به ایمان و مقاومت وابسته است.

وی ادامه داد: در داستان طالوت و جالوت نیز گروهی اندک در برابر نیروی بزرگ‌تر قرار گرفتند و پیروز شدند. در ماجرای حضرت موسی نیز بنی‌اسرائیل در شرایطی قرار گرفتند که از یک سو دشمن و از سوی دیگر دریا مقابل آنها بود، اما با اتکا به خداوند از آن شرایط عبور کردند.

حجت‌الاسلام نبویان عنوان کرد: گاهی تحلیل‌های ما بیش از اندازه بر امکانات و محاسبات مادی متمرکز می‌شود؛ اینکه موشک داریم یا نداریم، اقتصاد چگونه است و چه میزان توانایی داریم. در حالی که اگر رهبر مسیر را مشخص کرد، نباید اصل حرکت را با این تحلیل‌ها متوقف کرد.

وی افزود: ترامپ تصور می‌کند خودش در حال طراحی و برنامه‌ریزی است، اما در نهایت تدبیر الهی می‌تواند طراحی‌های دشمن را با شکست مواجه کند. باید به قدرت خداوند ایمان داشت و بدانیم که قدرت ظاهری دشمن تعیین‌کننده سرنوشت نهایی نیست.

حجت‌الاسلام نبویان بیان کرد: ترامپ می‌گوید در ۴۸ دقیقه فاتحه ونزوئلا را خوانده است، اما جنگ ما بیش از شش ماه و خورده‌ای ادامه یافته است.

آمریکا اف-۳۵ و قدرت‌های نظامی گسترده‌ای دارد و اگر توانایی‌های خودمان را در مقایسه با آمریکا قرار دهیم، امکانات ما بسیار محدود است، اما آنچه اهمیت دارد، ایمان و انجام وظیفه است.

وی ادامه داد: در برابر فشارها نباید تصور کنیم همه چیز تمام شده است. با وجود محاصره و مشکلات، نفت از بنادر کشور صادر می‌شود و پول وارد کشور می‌شود. بنابراین نباید با بزرگ‌نمایی مشکلات، روحیه جامعه را تضعیف کرد.

حجت‌الاسلام نبویان عنوان کرد: ممکن است انسان بخشی از وعده‌های الهی را ببیند و بخشی دیگر را نبیند، اما مهم این است که جبهه حق مسیر خود را ادامه دهد. امروز ملت ایران ایستاده است و باید به وظیفه خود عمل کند.

وی افزود: اگر خداوند ما را یاری کند، هیچ کشوری در روی کره زمین حریف ما نخواهد شد و هیچ‌کس بر ما غلبه نخواهد کرد. بنابراین نباید تسلیم شویم و باید با ایمان و مقاومت، مسیر خود را ادامه دهیم.