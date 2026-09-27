به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ هاشم پیش‌بین عصر یکشنبه در مراسم افتتاح پروژه‌های محرومیت‌زدایی شهرستان خفر با اشاره به اقدامات انجام‌شده در این شهرستان گفت: در قالب طرح‌های محرومیت‌زدایی، ۲۴ پروژه آبرسانی، هشت طرح آبخیزداری و سه پروژه راه‌سازی اجرا شده است.

وی افزود: برای اجرای پروژه‌های آبرسانی خفر بیش از ۲۷ میلیارد و ۴۳۰ میلیون تومان هزینه شده که احداث مخازن، اصلاح شبکه روستاها، خرید و نصب آب‌شیرین‌کن، حفر و تجهیز چاه، اجرای عملیات برق‌رسانی و لوله‌گذاری از جمله این طرح‌هاست.

فرمانده سپاه شهرستان خفر ادامه داد: پروژه‌های آبخیزداری نیز با اعتباری بالغ بر ۱۱ میلیارد و ۴۵۱ میلیون تومان به بهره‌برداری رسیده و شامل احداث بند سنگ‌ملاتی، کانال‌های کشاورزی و احیا و مرمت قنوات در روستاها و مناطق مختلف شهرستان است.

افتتاح ۱۷۸ طرح اشتغال‌زایی با اعتبار ۲۵ میلیارد تومان در خفر

پیش‌بین با اشاره به اجرای طرح‌های محرومیت‌زدایی در حوزه مسکن و راه‌سازی گفت: ۱۰۹ طرح در حوزه مسکن محرومین با اعتباری بالغ بر یک میلیارد و ۱۲۰ میلیون تومان اجرا شده و برای پروژه‌های راه‌سازی نیز ۲۳ میلیارد تومان هزینه شده است.

وی از اجرای ۱۷۸ طرح اشتغال‌زایی در شهرستان خفر خبر داد و گفت: برای این طرح‌ها بیش از ۲۵ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان هزینه شده که افتتاح یک کارگاه بزرگ خیاطی از جمله اقدامات انجام‌شده در این حوزه است.

فرمانده سپاه شهرستان خفر همچنین از توزیع ۱۰ هزار بسته معیشتی میان نیازمندان خبر داد و افزود: اجرای این پروژه‌ها با تلاش بسیجیان، گروه‌های جهادی و مسئولان انجام شده است.

پیش‌بین با تأکید بر ضرورت توجه بیشتر به خفر تصریح کرد: این شهرستان ظرفیت‌های زیادی دارد، اما همچنان با خلأها و محرومیت‌هایی روبه‌روست و امیدواریم مسئولان استانی نگاه ویژه‌تری به خفر داشته باشند تا در آینده شاهد اتفاقات بهتری برای مردم این شهرستان باشیم.