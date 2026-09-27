به گزارش خبرنگار مهر، حسن رستم‌زاد عصر یکشنبه در جریان بازدید میدانی از دو مجموعه تولیدی و صنعتی در شهرک صنعتی جوانرود، ظرفیت‌های این واحدها و مسائل پیش روی فعالیت آنها را بررسی کرد.

این بازدید با حضور فرماندار جوانرود، مدیران‌کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، شرکت شهرک‌های صنعتی استان، صمت و جهاد کشاورزی و جمعی از مدیران شهرستان و نمایندگان دستگاه‌های مرتبط انجام شد.

رستم‌زاد با اشاره به ظرفیت واحدهای تولیدی مورد بازدید اظهار کرد: بخشی از نیاز بازار، به‌ویژه در حوزه محصولات خانگی، می‌تواند با تقویت تولید داخلی تأمین شود و در صورت فراهم بودن الزامات و ظرفیت‌های لازم، امکان حضور این محصولات در بازارهای خارجی نیز وجود دارد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری کرمانشاه افزود: بهره‌گیری از توان صنعتگران و سازندگان داخلی برای تولید قطعات و تجهیزات مورد نیاز واحدهای صنعتی، ضمن تکمیل زنجیره تولید، به تقویت ظرفیت‌های بومی و کاهش وابستگی به تأمین‌کنندگان خارجی کمک می‌کند.

وی توسعه بازارهای داخلی و خارجی را از ظرفیت‌های قابل توجه بخش تولید دانست و گفت: صادرات و ارزآوری در کنار تقویت تولید و تکمیل زنجیره تأمین، می‌تواند زمینه پایداری فعالیت واحدهای صنعتی و توسعه آنها را فراهم کند.

در جریان این بازدید، تولیدکنندگان و صنعتگران مسائل و دغدغه‌های خود را در حوزه‌های مختلف مطرح کردند و مشکلات و موضوعات مورد نظر با حضور مدیران دستگاه‌های اجرایی مرتبط مورد بررسی قرار گرفت.

در ادامه نیز با هدف تسهیل فعالیت واحدهای تولیدی و رفع موانع موجود، موضوعات مطرح‌شده برای پیگیری در چارچوب وظایف دستگاه‌های ذی‌ربط مورد تأکید قرار گرفت و دستورات لازم برای بررسی و پیگیری مسائل ارائه‌شده صادر شد.