«روستاپ»؛ مدل نوین پیوند دانشگاه و سرمایه برای اشتغال پایدار روستایی

به گزارش خبرنگار مهر، شامگاه یکشنبه نشست هماهنگی اجرای طرح «روستاپ» با حضور معاون اقتصادی استاندار کهگیلویه و بویراحمد، نمایندگان قرارگاه امام رضا (ع) و دانشگاه آزاد اسلامی در یاسوج برگزار شد و ابعاد اجرایی این طرح برای توسعه اشتغال و تحقق عدالت اجتماعی در مناطق روستایی مورد بررسی قرار گرفت.
در این نشست، «روستاپ» بهعنوان الگویی نوین برای ایجاد کسبوکارهای پایدار معرفی شد؛ طرحی که با تمرکز بر زنان سرپرست خانوار و جوانان جویای کار، در ۴۷ شهرستان کشور در حال اجراست و در کهگیلویه و بویراحمد نیز سه شهرستان از جمله دنا را دربر میگیرد.
بر اساس این طرح، متقاضیان پیش از دریافت تسهیلات، در دورههای آموزشی ۲۰ ساعته بهصورت غیرحضوری شرکت کرده و سپس طرحهای اشتغال خود را برای ارزیابی تخصصی ارائه میکنند. هدف از این فرآیند، تبدیل ایدههای محلی به کسبوکارهای پایدار و جلوگیری از اتلاف منابع مالی عنوان شده است.
در ادامه، بر همافزایی ظرفیتهای میدانی قرارگاه امام رضا (ع) و توان علمی دانشگاه آزاد اسلامی تأکید شد؛ بهگونهای که علاوه بر آموزش و تأمین مالی، موضوعاتی مانند مشاوره، برندسازی و تجاریسازی نیز در مسیر اجرای طرح دنبال خواهد شد.
یکی از محورهای مهم مطرحشده، توجه به زنجیره ارزش و بازار پیش از اجرای طرحها بود تا از ایجاد کسبوکارهای فاقد بازار جلوگیری و منابع به سمت فعالیتهای سودآور هدایت شود.
همچنین مقرر شد کارگروه مشترک استانی برای نظارت بر اجرای طرح و مدیریت فعالیتهای ترویجی تشکیل شود و تمامی روستاییان بدون محدودیت سنی بتوانند از ظرفیتهای این طرح بهرهمند شوند.
طرح «روستاپ» که بر پایه آسیبشناسی سالهای ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ طراحی شده، در قالب یک برنامه پنجساله سه حوزه اشتغال، سلامت و آموزش را دنبال میکند.
در این نشست، امیر قلعهنویی مسئول اجرای طرح «روستاپ» نیز با اشاره به رویکرد این طرح گفت: این برنامه تلاش میکند با اتصال ظرفیتهای علمی به اقتصاد محلی، ریسک ورود به بازار کار را کاهش داده و مسیر ایجاد کسبوکارهای پایدار در روستاها را هموار کند.
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