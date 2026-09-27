به گزارش خبرنگار مهر، مهدی جمالی‌نژاد عصر یکشنبه در نشست ستاد تنظیم بازار استان اصفهان با اشاره به شرایط اقتصادی کشور و ضرورت پیش‌بینی تحولات احتمالی اظهار کرد: مدیریت بازار نیازمند برنامه‌ریزی مستمر، هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی و آمادگی برای مواجهه با شرایط مختلف است و نباید تصمیم‌گیری درباره نیازهای ضروری مردم به زمان بروز مشکلات موکول شود.

وی با تأکید بر اینکه جلسات ستاد تنظیم بازار باید به‌صورت منظم و با جدیت برگزار شود، افزود: دستگاه‌های مسئول موظف‌اند وضعیت تأمین و توزیع کالاهای اساسی، سوخت و سایر نیازهای ضروری استان را به‌طور مستمر رصد کنند و برای جلوگیری از هرگونه اختلال در زنجیره تأمین، اقدامات پیشگیرانه لازم را انجام دهند.

ضرورت پیش‌بینی سناریوهای مختلف برای ماه‌های آینده

استاندار اصفهان با اشاره به تجربه مدیریت شرایط دشوار در ماه‌های گذشته تصریح کرد: جنگ ۱۲روزه نشان داد که آمادگی پیشینی دستگاه‌ها و پیش‌بینی نیازهای ضروری تا چه اندازه در مدیریت شرایط بحرانی اهمیت دارد؛ ازاین‌رو باید با استفاده از تجربیات گذشته، سناریوهای مختلف برای ماه‌های آینده تدوین شود.

جمالی‌نژاد ادامه داد: تأمین سوخت مورد نیاز، استمرار عرضه کالاهای اساسی و پاسخگویی به نیازهای مردم در فصل زمستان از موضوعاتی است که باید از هم‌اکنون برای آن برنامه‌ریزی کرد تا تحولات داخلی یا اتفاقات بیرونی، روند تأمین کالا و ارائه خدمات را با مشکل مواجه نکند.

وی بر ضرورت نظارت مستقیم و مستمر بر بازار تأکید کرد و گفت: دستگاه‌های مسئول باید مسائل و مشکلات بازار را بدون تعارف پیگیری کنند و در حوزه وظایف خود پاسخگو باشند.

حمایت از تولیدکنندگان و مشارکت بخش خصوصی

استاندار اصفهان حمایت از تولیدکنندگان و مشارکت بخش خصوصی را از الزامات مدیریت شرایط اقتصادی دانست و افزود: حفظ تولید و اشتغال نیازمند حمایت از فعالان اقتصادی است و باید زمینه مشارکت مؤثر بخش خصوصی در مدیریت بازار فراهم شود.

وی تأکید کرد: هیچ دستگاهی نباید نسبت به تحولات احتمالی بی‌تفاوت باشد و همه مجموعه‌ها باید برای تصمیم‌گیری و اقدام به‌موقع آمادگی داشته باشند.

جمالی‌نژاد هدف از برگزاری منظم جلسات ستاد تنظیم بازار را پیشگیری از مشکلات و ایجاد اطمینان در میان مردم، تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی عنوان کرد.

کاهش واسطه‌گری با ایجاد زنجیره تأمین الکترونیکی

در ادامه این نشست، کوروش خسروی، معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان، با اشاره به عوامل مؤثر بر افزایش قیمت کالاها اظهار کرد: یکی از چالش‌های تنظیم بازار، طولانی بودن فرآیندهای مالی در زنجیره تولید تا مصرف است که هزینه تأمین مالی و قیمت تمام‌شده کالا را افزایش می‌دهد.

وی افزود: در بسیاری از موارد، منابع مالی پرداخت‌شده از سوی خریدار یا مصرف‌کننده با تأخیر به تولیدکننده می‌رسد و مدت زیادی در چرخه واسطه‌گری باقی می‌ماند؛ موضوعی که می‌تواند هزینه‌های اضافی را به زنجیره تولید تحمیل کند.

خسروی با اشاره به پیگیری ایجاد زنجیره تأمین و پرداخت الکترونیکی گفت: هدف این است که منابع حاصل از خرید کالا و مواد اولیه، به‌جای باقی ماندن در حساب واسطه‌ها، با سرعت بیشتری به حساب تولیدکنندگان و تأمین‌کنندگان منتقل شود.

پیگیری اجرای طرح برای گوشت و محصولات لبنی

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان ادامه داد: این طرح با همکاری بانک مرکزی و مجموعه‌های مرتبط در حال پیگیری است و اقدامات لازم برای راه‌اندازی سازوکار یادشده در تأمین برخی اقلام از جمله گوشت قرمز، محصولات لبنی و گوشت سفید در حال انجام است.

وی با اشاره به فراهم شدن امکان صدور واحدهای الکترونیکی برای برخی متقاضیان تصریح کرد: در این مدل، منابع مالی باید بلافاصله پس از خرید در اختیار تأمین‌کننده قرار گیرد تا دامداران، تولیدکنندگان و سایر فعالان زنجیره تولید بتوانند مطالبات خود را سریع‌تر دریافت کنند.

خسروی خاطرنشان کرد: ایجاد زنجیره‌های تأمین کارآمد و استفاده از ابزارهای الکترونیکی می‌تواند ضمن افزایش شفافیت معاملات و کاهش واسطه‌گری غیرضروری، تأمین مواد اولیه را تسهیل کند و در کنترل قیمت تمام‌شده کالاها و تنظیم بازار مؤثر باشد.