ری میزبان برنامه ملی گرامیداشت شهدای منا شد

طاهره تبیرئی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: همزمان با سالگرد حادثه حج خونین سال ۹۴، برنامه ملی یادبود شهدای منا در سراسر کشور برگزار میشود.
وی افزود: ری به عنوان قبله تهران، بهصورت ویژه میزبان خانوادههای شهدای منا در این برنامه ملی است.
رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستانهای استان تهران ادامه داد: هدف از برگزاری این برنامه، زنده نگه داشتن یاد و خاطره شهدای منا و ادای احترام به مقام والای شهدا است.
تبیرئی خاطرنشان کرد: تکریم خانوادههای شهدا و ایثارگران و تبیین جایگاه شهدای منا از دیگر اهداف برگزاری این برنامه است.
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