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۵ مهر ۱۴۰۵، ۲۱:۱۵

ری میزبان برنامه ملی گرامیداشت شهدای منا شد

ری میزبان برنامه ملی گرامیداشت شهدای منا شد

ری- رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان‌های استان تهران از برگزاری برنامه ملی گرامیداشت شهدای منا در شهرستان ری خبر داد.

طاهره تبیرئی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: همزمان با سالگرد حادثه حج خونین سال ۹۴، برنامه ملی یادبود شهدای منا در سراسر کشور برگزار می‌شود.

وی افزود: ری به عنوان قبله تهران، به‌صورت ویژه میزبان خانواده‌های شهدای منا در این برنامه ملی است.

رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان‌های استان تهران ادامه داد: هدف از برگزاری این برنامه، زنده نگه داشتن یاد و خاطره شهدای منا و ادای احترام به مقام والای شهدا است.

تبیرئی خاطرنشان کرد: تکریم خانواده‌های شهدا و ایثارگران و تبیین جایگاه شهدای منا از دیگر اهداف برگزاری این برنامه است.

کد مطلب 6960696

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