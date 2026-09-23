  1. بین الملل
  2. اوراسیا
۱ مهر ۱۴۰۵، ۱۶:۴۱

پوتین: ارعاب روسیه ناممکن است

پوتین: ارعاب روسیه ناممکن است

رئیس‌ جمهور روسیه اعلام کرد: دشمن تلاش کرد مانع برگزاری انتخابات شده و آن را مختل کند اما صف‌های طولانی در شعب اخذ رأی نشان داد ارعاب روسیه ناممکن است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، ولادیمیر پوتین، رئیس‌ جمهور روسیه امروز چهارشنبه در سخنانی اعلام کرد: دشمن تلاش کرد مانع برگزاری انتخابات شده و آن را مختل کند، اما صف‌ های طولانی در شعب اخذ رأی نشان داد ارعاب روسیه ناممکن است.

رئیس‌جمهور روسیه سپس ادامه داد: حضور رکوردشکن شمار رأی‌ دهندگان نشان می‌ دهد که شهروندان روسیه از تلاش‌ های مقامات برای تقویت کشور حمایت می‌ کنند. مشارکت شهروندان روسیه در انتخابات دوما نشان‌ دهنده امید آنها به تحقق تمامی اهداف در راستای تقویت روسیه است.

ولادیمیر پوتین، سپس افزود: تمام اهداف تعیین‌ شده ما در چارچوب عملیات ویژه نظامی محقق خواهد شد.

کد مطلب 6956694

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها