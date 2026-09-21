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۳۰ شهریور ۱۴۰۵، ۹:۴۹

پیشنهاد آمریکایی به چین برای ایجاد ایمنی هوش مصنوعی

پیشنهاد آمریکایی به چین برای ایجاد ایمنی هوش مصنوعی

وزیر خزانه داری آمریکا در گفتگو با نخست وزیر چین یک سیستم هشدارهای ایمنی هوش مصنوعی بین دو کشور را پیشنهاد کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، اسکات بسنت وزیر خزانه داری آمریکا و هه لایفنگ نخست وزیر چین گفتگوهای خود در نیویورک را پایان دادند و طرف آمریکایی یک مکانیسم اطلاع رسانی ایمنی هوش مصنوعی جدید به دونالد ترامپ و شی جین پینگ روسای جمهور آمریکا و چین پیشنهاد کرد تا در اجلاس هفته آینده خود آن را بررسی کنند.

بسنت به خبرنگاران اعلام کرد دو طرف درباره ایجاد یک گفتگوی جدید میان آمریکا و چین درباره هوش مصنوعی که تاکید ویژه‌ای بر نگرانی‌های امنیت ملی دارد و شامل سازوکاری برای اطلاع‌رسانی درباره اهداف و تهدیدهای مشترک است تا حوادث مرتبط با هوش مصنوعی را که به سطح تهدید امنیت ملی می‌رسند، در بر گیرد.

بسنت در پایان این گفتگو گفت: ما معتقدیم مانند هر فعالیت بین مرزی، گذار از گستره ای تار و مبهم به شفافیت بین دو قدرت شماره یک و دو هوش مصنوعی درجهان اهمیت زیادی دارد.

ترامپ و شی در ماه می درباره رایزنی های احتمالی درباره توسعه هوش مصنوعی در پکن گفتگو کردند اما چنین انجمنی هیچگاه تشکیل نشد.

واکنش چین به پیشنهاد آمریکا مشخص نیست و شینهوا خبرگزاری رسمی چین فقط اعلام کرد دو طرف درباره هوش مصنوعی گفتگو کردند.

کد مطلب 6953450
شیوا سعیدی

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