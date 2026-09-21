پیشنهاد آمریکایی به چین برای ایجاد ایمنی هوش مصنوعی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، اسکات بسنت وزیر خزانه داری آمریکا و هه لایفنگ نخست وزیر چین گفتگوهای خود در نیویورک را پایان دادند و طرف آمریکایی یک مکانیسم اطلاع رسانی ایمنی هوش مصنوعی جدید به دونالد ترامپ و شی جین پینگ روسای جمهور آمریکا و چین پیشنهاد کرد تا در اجلاس هفته آینده خود آن را بررسی کنند.
بسنت به خبرنگاران اعلام کرد دو طرف درباره ایجاد یک گفتگوی جدید میان آمریکا و چین درباره هوش مصنوعی که تاکید ویژهای بر نگرانیهای امنیت ملی دارد و شامل سازوکاری برای اطلاعرسانی درباره اهداف و تهدیدهای مشترک است تا حوادث مرتبط با هوش مصنوعی را که به سطح تهدید امنیت ملی میرسند، در بر گیرد.
بسنت در پایان این گفتگو گفت: ما معتقدیم مانند هر فعالیت بین مرزی، گذار از گستره ای تار و مبهم به شفافیت بین دو قدرت شماره یک و دو هوش مصنوعی درجهان اهمیت زیادی دارد.
ترامپ و شی در ماه می درباره رایزنی های احتمالی درباره توسعه هوش مصنوعی در پکن گفتگو کردند اما چنین انجمنی هیچگاه تشکیل نشد.
واکنش چین به پیشنهاد آمریکا مشخص نیست و شینهوا خبرگزاری رسمی چین فقط اعلام کرد دو طرف درباره هوش مصنوعی گفتگو کردند.
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