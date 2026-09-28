عالمیان: روی سکو رفتن در آسیا برابر با مقام جهانی است

به گزارش خبرنگار مهر، نوشاد عالمیان امروز (دوشنبه ۶ مهر) در مرحله نیمه نهایی رقابت های انفرادی تنیس روی میز بیستمین دوره بازی های آسیایی برابر وانگ چوکین نفر اول رنکینگ جهانی از چین شکست خورد و با کسب مدال برنز به کارش در این بازی ها پایان داد.

عالمیان پس از این بازی گفت: بازی خیلی خوبی را با نفر اول چین و دنیا برگزار کردم. آخرین باری که با هم بازی کرده بودیم من در حالی که جلو بودم ۳ بر ۲ باختم اما حریفم امروز خیلی خوب و بدون اشتباه بازی کرد. من هم خیلی خوب بازی کردم اما حریف چینی بهتر بازی کرد.

کاپیتان تیم ملی تنیس روی میز ایران ادامه داد: خدا را شکر می کنم که برای سومین دوره متوالی در بازی های آسیایی توانستم مدال کسب کنم. برای رشته ما خیلی سخت است که بتوانیم در آسیا چنین عنوانی را کسب کنیم.

وی ادامه داد: بجز چشم بادامی ها این ایران بود که در جمع هشت تیم برتر حضور داشت و در بخش انفرادی هم من فقط من بودم. واقعا مقام آوردن و روی سکو رفتن در آسیا سخت است مقام. اگر کسی بتواند در آسیا مقام کسب کند انگار در جهان کسب کرده است.

نوشاد عالمیان در پایان گفت: خدا را شکر نتیجه خوب بود و بچه ها عالی بازی کردند. من به آینده تنیس روی میز خوش بین هستم و امیدوارم در رویدادهای آینده بتونیم نتایج خوبی کسب کنیم.