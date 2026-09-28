صادرات نفت خارک در جنگ ۴۰ روزه ۱۰ درصد افزایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از شرکت پایانه‌های نفتی ایران، عباس اسدروز در حاشیه بازدید از نمایشگاه اسناد و تصاویر صنعت نفت در دوران دفاع مقدس، با اشاره به مأموریت این شرکت در تداوم زنجیره تولید تا صادرات نفت و گاز کشور گفت: شرکت پایانه‌های نفتی ایران از طریق فرایندهای دریافت، ذخیره‌سازی، اندازه‌گیری و صادرات، به زیرساخت‌های راهبردی صنعت نفت متصل است و مخازن ذخیره‌سازی، اسکله‌های صادراتی و خطوط لوله بخش مهمی از این زنجیره را تشکیل می‌دهند.

وی افزود: تأسیسات شرکت پایانه‌های نفتی ایران به دلیل جایگاهشان در زنجیره صادرات نفت، در رده زیرساخت‌های حیاتی قرار دارند و به‌عنوان آخرین حلقه عملیاتی اتصال صنعت نفت به مشتریان داخلی و خارجی، باید همواره در آماده‌ترین شرایط باشند.

مدیرعامل شرکت پایانه‌های نفتی ایران با اشاره به برنامه‌های نوسازی این شرکت بیان کرد: طی یکی‌دو سال گذشته، ۵۰۰ میلیون یورو اعتبار برای اجرای طرح‌های مختلف در حوزه خطوط لوله، مخازن ذخیره‌سازی، اسکله‌های صادراتی و دیگر زیرساخت‌های عملیاتی، پشتیبانی و رفاهی اختصاص یافته است.

اسدروز ادامه داد: بخشی از این طرح‌ها مراحل برگزاری مناقصه را پشت سر گذاشته، پیمانکاران آن انتخاب شده‌اند و عملیات اجرایی آغاز شده است. بخشی دیگر نیز در مرحله برگزاری مناقصه قرار دارد و پیمانکاران آن‌ها به‌زودی انتخاب خواهند شد.

وی تصریح کرد: هم‌اکنون تعمیرات اساسی هفت تا هشت مخزن با ظرفیت یک میلیون و ۵۰۰ هزار بشکه در حال انجام است و تعمیرات اساسی اسکله‌های شرقی و غربی پایانه نفتی خارک نیز در دستور کار قرار دارد.

مدیرعامل شرکت پایانه‌های نفتی ایران افزود: در بخش ذخیره‌سازی، مخازنی با ظرفیت ۱۴۰ هزار بشکه تا یک میلیون بشکه در پایانه نفتی خارک وجود دارد که نوسازی و تعمیرات اساسی آن‌ها در قالب طرح‌های پیش‌بینی‌شده دنبال می‌شود.

خارک؛ قلب صادرات نفت کشور

اسدروز با اشاره به جایگاه راهبردی جزیره خارک گفت: این جزیره از نظر ژئوپلیتیک و ژئواکونومیکی جایگاه ویژه‌ای دارد و به‌عنوان بزرگ‌ترین پایانه نفتی کشور، حدود ۹۳ درصد نفت خام کشور در آن دریافت، ذخیره‌سازی و صادر می‌شود.

وی ادامه داد: شاید آن‌گونه که باید به جایگاه خارک پرداخته نشده باشد، اما این جزیره بخشی از تاریخ مقاومت و پایداری ملت ایران از دوران هشت سال دفاع مقدس تا جنگ‌های اخیر را روایت می‌کند.

مدیرعامل شرکت پایانه‌های نفتی ایران با اشاره به تجربه شخصی خود از حضور در خارک بیان کرد: سال ۱۳۷۵ که وارد خارک شدم، آثار بمباران‌های دوران جنگ تحمیلی هنوز در جزیره قابل مشاهده بود و کارکنان صنعت نفت با دستان خالی، شجاعت و روحیه ایثار پای کار مانده بودند و صادرات نفت را ادامه می‌دادند.

۲۸۸۸ روز جنگ و بیش از ۲۸۰۰ حمله به خارک

اسدروز گفت: در طول هشت سال دفاع مقدس که ۲۸۸۸ روز به طول انجامید، خارک بیش از ۲۸۰۰ بار هدف حمله قرار گرفت و بارها آژیر قرمز در این جزیره به صدا درآمد، اما کارکنان صنعت نفت با شجاعت و دلاوری در محل کار خود ماندند و اجازه ندادند صادرات نفت حتی برای یک روز متوقف شود.

وی افزود: این روحیه در سال‌های پس از جنگ نیز تداوم یافت و در جنگ‌های اخیر بار دیگر شاهد حضور کارکنان صنعت نفت در صحنه بودیم.

مدیرعامل شرکت پایانه‌های نفتی ایران با اشاره به حملات انجام‌شده به پایانه نفتی خارک در جنگ اخیر اظهار کرد: با وجود ۵۴۸ مورد اصابت که بخش عمده آن‌ها موشک‌های سنگرشکن بود، کارکنان پایانه نفتی خارک توانستند ۷۰ میلیون بشکه نفت کشور را صادر کنند.

اسدروز با تشریح راهبردهای این شرکت برای مدیریت بحران گفت: نخستین راهبرد این بود که صادرات نفت، به‌عنوان مؤلفه‌ای راهبردی در پشتیبانی از اقتصاد ملی، غیرقابل تعلیق باشد.

وی افزود: حضور مدیران در صحنه سبب شد فاصله میان تصمیم‌گیری و اجرا کاهش یابد و حتی در مواردی به صفر برسد؛ موضوعی که امکان واکنش سریع به تهدیدهای متغیر و پیچیده را فراهم کرد.

اسدروز سرمایه انسانی را مهم‌ترین عامل موفقیت در تداوم فعالیت پایانه‌ها دانست و گفت: کارکنان در جریان جنگ اخیر با دو نوع فشار روبه‌رو بودند؛ فشار ناشی از کار مضاعف عملیاتی و فشار ناشی از تهدید و عدم قطعیت. با وجود این شرایط، آنان در صحنه ماندند و فعالیت‌ها را ادامه دادند.

صادرات نفت در جنگ اخیر افزایش یافت

مدیرعامل شرکت پایانه‌های نفتی ایران با بیان اینکه در جریان جنگ اخیر، سه متغیر ورودی نفت خام، موجودی مخازن راهبردی و خروجی نفت به‌صورت هم‌زمان مدیریت می‌شد، گفت: با توجه به حمله به انبار نفت تهران، حدود ۳۰۰ هزار بشکه به ورودی نفت پایانه خارک اضافه شد. ازاین‌رو، برای جلوگیری از ایجاد اختلال در زنجیره تولید و ذخیره‌سازی، باید میزان صادرات نیز افزایش می‌یافت.

اسدروز تصریح کرد: میانگین صادرات نفت از خارک در طول جنگ ۴۰روزه حدود ۱۰ درصد بیشتر از دوره پیش از جنگ بود؛ موضوعی که حاصل تلاش و حضور مستمر کارکنان پایانه نفتی خارک بود.

«توقف صادرات» از دستور کار کارکنان خارج بود

وی با تأکید بر نقش کارکنان در تداوم فعالیت صنعت نفت گفت: تجربه هشت سال دفاع مقدس، روحیه شجاعت و پایداری را در نسل‌های مختلف کارکنان صنعت نفت نهادینه کرده است و این روحیه در جنگ‌های اخیر نیز خود را نشان داد.

مدیرعامل شرکت پایانه‌های نفتی ایران بیان کرد: کارکنان پایانه‌های نفتی در سخت‌ترین شرایط پای کار ماندند و از توقف جریان صادرات نفت جلوگیری کردند؛ اقدامی که فراتر از یک مأموریت سازمانی و درواقع مأموریتی ملی برای پشتیبانی از اقتصاد کشور بود.