نوری: صادرات کشاورزی به ۸ میلیارد دلار رسید

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا نوری صبح پنجشنبه در نشست با فعالان حوزه زراعت و باغبانی مراغه که در فرمانداری این شهرستان برگزار شد، اظهار کرد: باید در کشاورزی از نگاههای سنتی با بهرهوری پایین فاصله بگیریم و توجه ویژهای به بهرهوری، سودآوری و فعالیت منظم و شفاف داشته باشیم.
وی درباره مشکلات ایجادشده در صادرات سیب افزود: برای رفع این مشکلات پیگیر هستیم و از دیپلماسی فعال استفاده میکنیم، البته همه فعالیتها باید در چارچوب قوانین انجام شود.
وزیر جهاد کشاورزی ادامه داد: در حوزه تصمیمگیری درباره کارتهای بازرگانی و بازگشت ارز، وزارت جهاد کشاورزی پیگیر این است که بخش کشاورزی مستثنی شود، اما سایر ارگانها و نهادها نیز در این زمینه تصمیمگیر هستند و باید یک رویه شفاف و صحیح وجود داشته باشد.
نوری با اشاره به تغییر رویکرد در سیاستهای تنظیم بازار گفت: سرکوب قیمتها و ممنوعیت یکشبه صادرات در جهاد کشاورزی رفع و برطرف شده است. امروز بازار است که قیمت را تعیین میکند و تولیدکنندگان نیز باید فعالیت خود را با این شرایط تطبیق دهند.
وی افزود: باید به بهرهوری، سودآوری و فعالیت منظم و شفاف توجه ویژه داشته باشیم و سیاستهای بخش کشاورزی نیز در همین مسیر دنبال شود.
وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به اصلاح مقررات در حوزه نهادهها اظهار کرد: دو سوم ظرفیت آردسازی و تولید خوراک دام و طیور خالی بود، اما امروز این امکان ایجاد شده است که نهادههای دام وارد و پس از فرآوری دوباره صادر شوند. در حوزه واردات گندم برای صنف و صنعت نیز این امکان ایجاد شده است.
نوری خاطرنشان کرد: با همین اصلاحات بود که در زمان جنگ بازار توانست نیاز مردم را تأمین کند، زیرا موانع را از جلوی تولیدکنندگان برداشتیم.
وی با اشاره به اقدامات انجامشده برای ارتقای سلامت محصولات کشاورزی گفت: در یکونیم سال گذشته ۲۳ قلم سم را ممنوع کردیم و شناسنامهدار شدن محصولات را نیز بهصورت جدی آغاز کردهایم.
وزیر جهاد کشاورزی افزود: در ایران محصولات بسیار سالمتری نسبت به بسیاری از کشورهای دیگر تولید میشود و ما به کشورهایی از جمله روسیه و کشورهای اروپایی که سختترین قوانین را دارند، صادرات داریم و محصولات ایرانی مجوز ورود به این بازارها را دریافت میکنند.
نوری ادامه داد: دیپلماسی برای دنبال کردن بازارهای جدید صادراتی در حال انجام است و باید بازارهای صادراتی جدیدی برای محصولات کشاورزی ایجاد کنیم.
وی با اشاره به حجم تجارت خارجی بخش کشاورزی گفت: ۸ میلیارد دلار صادرات داریم، در مقابل ۱۵ میلیارد دلار واردات انجام میشود. صادرات اثر تنظیمی در بازار دارد و به تولیدکنندگان نیز کمک میکند.
وزیر جهاد کشاورزی درباره حمایت از تولیدکنندگان بخش دام و طیور نیز اظهار کرد: شرکت پشتیبانی امور دام برای حمایت از مرغداران، چهار روز است که خرید را انجام میدهد.
نوری تأکید کرد: بنا نداریم روشهای جدید تولید، روشهای سنتی را دچار اشکال کند و توسعه باید بهگونهای باشد که ظرفیتهای موجود نیز بتوانند به فعالیت خود ادامه دهند.
وی با بیان اینکه توسعه عدالتمحور در وزارت جهاد کشاورزی دنبال میشود، گفت: هر فعالیتی که اقتصادی و بهرهور باشد، در هر مقیاسی میتواند فعالیت کند و سیاست ما حمایت از فعالیتهای اقتصادی و بهرهور در بخش کشاورزی است.
وزیر جهاد کشاورزی در ادامه درباره موضوع دریاچه ارومیه اظهار کرد: در مجلس شورای اسلامی درباره دریاچه ارومیه تحقیق و تفحصی صورت گرفته است که نتایج آن موجود است.
نوری درباره پرداخت مطالبات گندمکاران نیز گفت: تاکنون ۲۱ درصد پول گندم پرداخت شده و در چند روز آینده بخش قابل توجهی از مطالبات پرداخت خواهد شد.
وی درباره قیمت بذر گندم سال آینده افزود: قیمت بذر ۷۲ هزار تومان تعیین شده که پنج هزار تومان یارانه به آن اختصاص میدهیم و در نتیجه قیمت آن به ۶۸ هزار تومان میرسد. این قیمت مربوط به بذر گندم سال آینده است که هنوز قیمت گندم آن تعیین نشده است.
وزیر جهاد کشاورزی همچنین درباره توسعه انرژیهای تجدیدپذیر در بخش کشاورزی گفت: برای ایجاد نیروگاه خورشیدی، زمین بهسرعت واگذار میشود و وزارت نیرو نیز تسهیلات پرداخت میکند.
نوری توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی و گلخانهها را از سیاستهای اصلی وزارت جهاد کشاورزی عنوان کرد و افزود: توسعه این بخشها با هدف افزایش ارزش افزوده محصولات و تقویت اقتصاد کشاورزی دنبال میشود.
وی در بخش دیگری از سخنان خود درباره وضعیت انهار کشاورزی اظهار کرد: در زمینه پوشش انهار کمک میکنیم و معاون آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی برای بررسی وضعیت انهار به مراغه و عجبشیر سفر خواهد کرد.
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