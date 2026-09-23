یزد خواستار استفاده گردشگری از ظرفیت شهرهای خواهرخوانده شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شورای اسلامی شهر یزد، بی‌بی فاطمه حقیرالسادات با اشاره به برگزاری نشست مجازی با مسئولان شهری گیومری ارمنستان اظهار کرد: در این نشست ظرفیت‌های گردشگری، بافت تاریخی و معماری دو شهر و زمینه‌های توسعه همکاری میان آنها بررسی شد.

وی با اشاره به ظرفیت‌های تاریخی و معماری گیومری افزود: با وجود خواهرخواندگی این شهر با یزد، نشانه مشخصی از یزد در فضای پیرامون ساختمان شهرداری گیومری دیده نمی‌شود و می‌توان از این ظرفیت برای معرفی هویت، تاریخ و جاذبه‌های یزد استفاده کرد.

رئیس کمیسیون گردشگری شورای اسلامی شهر یزد پیشنهاد ایجاد نمادی از یزد در ساختمان شهرداری گیومری یا یکی از فضاهای شاخص این شهر را مطرح کرد و گفت: ایجاد یک بادگیر همراه با معرفی پیشینه تاریخی، معماری و ظرفیت‌های گردشگری یزد می‌تواند یکی از این اقدامات باشد.

حقیرالسادات تأکید کرد: معرفی یزد نباید به نصب یک المان محدود شود و می‌توان تولید و انتشار فیلم‌های معرفی، تهیه محتوای چندرسانه‌ای، معرفی جاذبه‌های تاریخی و گردشگری و برگزاری برنامه‌های مشترک فرهنگی را در این زمینه دنبال کرد.

وی با اشاره به شهر خیوه به عنوان یکی دیگر از شهرهای خواهرخوانده یزد گفت: خیوه نیز از شهرهای تاریخی و گردشگرپذیر است و می‌توان با ایجاد نشانه‌ای از یزد یا ارائه محتوای مناسب، زمینه آشنایی گردشگران این شهر با ظرفیت‌های یزد را فراهم کرد.

رئیس کمیسیون گردشگری شورای اسلامی شهر یزد خاطرنشان کرد: خواهرخواندگی زمانی می‌تواند اثر واقعی خود را نشان دهد که از یک ارتباط رسمی فراتر رفته و به همکاری‌های عملی در حوزه‌هایی مانند گردشگری، فرهنگ، اقتصاد و علم منجر شود.

حقیرالسادات افزود: یزد در حوزه‌هایی همچون بافت تاریخی، معماری، گردشگری، علم و اقتصاد از ظرفیت‌های ارزشمندی برخوردار است و باید از ارتباط با شهرهای خواهرخوانده برای معرفی این توانمندی‌ها در سطح بین‌المللی استفاده کرد.

وی تصریح کرد: با برنامه‌ریزی هدفمند می‌توان گردشگران شهرهایی مانند گیومری و خیوه را با یزد آشنا کرد و شبکه شهرهای خواهرخوانده را به بستری برای معرفی ظرفیت‌های گردشگری و تقویت همکاری‌های بین‌المللی تبدیل کرد.