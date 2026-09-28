به گزارش خبرنگار مهر، فریده شریفات پیش از ظهر امروز دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: کارشناسان بهداشت محیط شبکه بهداشت و درمان امیدیه در جریان بازرسی از مراکز تهیه، توزیع و عرضه مواد غذایی، مقادیری از انواع مواد غذایی تاریخ‌گذشته و غیرقابل مصرف را شناسایی و ضبط کردند.

وی افزود: اقلام کشف‌شده پس از تشکیل پرونده و طی مراحل قانونی، با هماهنگی شهرداری امیدیه به محل دفن پسماند منتقل و به‌صورت بهداشتی معدوم شدند تا از عرضه مجدد و مصرف آن‌ها جلوگیری شود.

مدیر شبکه بهداشت و درمان امیدیه با تأکید بر ادامه نظارت‌ها گفت: پایش مستمر مراکز عرضه مواد غذایی با هدف صیانت از سلامت مردم و جلوگیری از عرضه محصولات غیرقابل مصرف ادامه دارد.

شریفات از شهروندان خواست هنگام خرید، تاریخ تولید و انقضای محصولات و نشان سیب سلامت را بررسی کنند و در صورت مشاهده تخلف یا عرضه مواد غذایی مشکوک، موضوع را از طریق سامانه ۱۹۰ گزارش دهند.