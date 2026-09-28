به گزارش خبرنگار مهر، یدالله رحمانی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با تبریک هفتم مهرماه، روز آتش‌نشانی و خدمات ایمنی، اظهار کرد: آتش‌نشانان کار سخت و طاقت‌فرسایی بر عهده دارند و برای حفظ جان و امنیت مردم، جان خود را به خطر می‌اندازند.

وی افزود: نامگذاری این روز فرصتی برای گرامیداشت تلاش‌ها و زحمات این قشر خدوم است و باید از خدمات آتش‌نشانان در حوزه‌های مختلف قدردانی شود.

استاندار کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به وضعیت نیروی انسانی آتش‌نشانی‌های استان، گفت: بیش از ۲۱۰ آتش‌نشان در کهگیلویه و بویراحمد فعالیت دارند که در دولت فعلی ۵۳ نفر از آنان استخدام شده‌اند.

وی ادامه داد: تلاش کردیم نیروهای شرکتی آتش‌نشانی نیز تعیین تکلیف و تبدیل وضعیت شوند و در حال حاضر تنها سه نیروی شرکتی باقی مانده و بخش عمده نیروها تعیین وضعیت شده‌اند.

رحمانی تصریح کرد: در جلسه امروز با آتش‌نشانان استان، علاوه بر تقدیر از تلاش‌های این نیروها، تلاش شد با حضور شهرداران و مسئولان، مسائل و نارسایی‌های موجود از زبان خود آتش‌نشانان مطرح و برای رفع آنها برنامه‌ریزی شود.

وی با اشاره به اهدای درجه به تعدادی از آتش‌نشانان، گفت: در این مراسم از چند نفر از آتش‌نشانان نیز با اهدای درجه تقدیر شد.

تقویت تجهیزات آتش‌نشانی در دستور کار دولت

استاندار کهگیلویه و بویراحمد با بیان اینکه حمایت از شهرداری‌ها و آتش‌نشانی‌های زیرمجموعه آنها در دستور کار دولت قرار دارد، اظهار کرد: در این دولت ۸۷ دستگاه خودرو به شهرداری‌های استان اختصاص یافته که ۲۰ دستگاه آن خودروهای آتش‌نشانی بوده است.

وی افزود: همچنین ۵۱ دستگاه خودرو به دهیاری‌های استان اختصاص یافته که ۲۰ دستگاه آن مربوط به سال جاری است.

رحمانی از تحویل نمادین هفت دستگاه خودروی آتش‌نشانی به شهرداری‌ها همزمان با روز آتش‌نشانی خبر داد و گفت: امروز به مناسبت هفتم مهرماه، هفت دستگاه خودروی آتش‌نشانی به شهرداری‌ها و آتش‌نشانی‌های استان تحویل می‌شود.

وی ادامه داد: همچنین ۲۰ دستگاه خودروی اختصاص‌یافته به دهیاری‌ها در سال جاری نیز در اختیار این مجموعه‌ها قرار گرفته که امیدواریم با تقویت تجهیزات، زمینه آمادگی بیشتر نیروها برای مقابله با حوادث فراهم شود.

آتش‌نشانان؛ پای ثابت مدیریت حوادث

استاندار کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به نقش آتش‌نشانان فراتر از مأموریت‌های اطفای حریق، بیان کرد: آتش‌نشانان علاوه بر حضور در عملیات‌های مربوط به حریق، در سایر حوادث از جمله سیل و دیگر اتفاقات نیز در کنار مجموعه مدیریت بحران حضور دارند.

رحمانی تأکید کرد: آتش‌نشانی‌ها یکی از مجموعه‌های ثابت و اثرگذار در زمان وقوع حوادث هستند و باید تجهیزات و امکانات مورد نیاز آنها متناسب با مأموریت‌هایشان تأمین شود.

وی در پایان گفت: به مناسبت روز آتش‌نشانی هدیه‌ای نیز به این عزیزان تقدیم شد و امیدواریم بتوانیم از زحمات، تلاش‌ها و اندیشه‌های آتش‌نشانان در انجام وظیفه خطیری که بر عهده دارند، حداکثر استفاده را ببریم.