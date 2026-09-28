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۶ مهر ۱۴۰۵، ۱۱:۴۸

تنش میان ترکیه و تل‌آویو تشدید می‌شود؛ پرونده‌سازی علیه اردوغان

تنش میان ترکیه و تل‌آویو تشدید می‌شود؛ پرونده‌سازی علیه اردوغان

در سایه تشدید تنش ها میان ترکیه و رژیم صهیونیستی، رسانه های عبری از تلاش نتانیاهو برای اقدام قضایی علیه اردوغان در دادگاه کیفری بین المللی خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه ۱۵ تلویزیون رژیم صهیونیستی اعلام کرد که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر این رژیم دستور تهیه یک پرونده قضایی علیه رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه را صادر کرده است.

بر اساس این گزارش، قرار است تیم تشکیل شده بعد از دستور نتانیاهو، یک پرونده قضایی علیه اردوغان با هدف ارائه آن در دادگاه کیفری بین المللی تدوین کند.

چندی قبل ترکیه از پلیس بین الملل (اینترپل) درخواست کرده بود تا بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی را بازداشت کند.

آکین گورلک وزیر دادگستری ترکیه اعلام کرد که این کشور به دلیل پیگرد قضایی جاری علیه بنیامین نتانیاهو به اتهام نسل‌کشی، خواستار صدور «اعلان قرمز» (Red Notice) اینترپل برای وی شده است.

همچنین درخواست مشابهی برای یکی از مقامات این رژیم به دلیل جنایات علیه فعالان ناوگان جهانی صمود مطرح شده است.

دیوان کیفری بین‌المللی در نوامبر ۲۰۲۴ حکم جلب بین المللی نتانیاهو و وزیر جنگ سابق رژیم صهیونیستی را به اتهام ارتکاب جنایات ضدبشری در نوار غزه صادر کرد.

کد مطلب 6961238

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    نظرات

    • محمد IR ۱۲:۴۴ - ۱۴۰۵/۰۷/۰۶
      3 0
      پاسخ
      گرگ برادر شغال.
      • IR ۱۵:۰۸ - ۱۴۰۵/۰۷/۰۶
        2 0
        همش جنگ زرگریِ!! اردوغان غلام حلقه به گوش اسرائیلِ

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