به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اینترستینگ انجینرینگ، این عاملها بین آوریل تا پایان ژوئن سال جاری میلادی، بیش از ۱۶ هزار بار یک مرکز داده عمومی متعلق به سازمان تجارت و توسعه سازمان ملل متحد را اسکن کردند. این رخداد نشاندهنده چالش فزایندهای است که عاملهای هوش مصنوعیِ قادر به ناوبری مستقل در وب و انجام اقدامات در مواجهه با موانع ایجاد میکنند.
محققان معتقدند این مدلهای هوش مصنوعی در ابتدا برای یافتن اطلاعاتی که بهصورت عمومی در دسترس بود، مورد استفاده قرار گرفته بودند، اما زمانی که وبسایت دسترسی آنها به برخی اطلاعات درخواستی را مسدود کرد، رفتارشان تهاجمی شد.
به گفته محققان، عاملهای هوش مصنوعی با فیلتری مواجه شدند که درخواستهای آنها را مسدود میکرد و سپس روشی برای دور زدن این فیلتر پیدا کردند؛ اقدامی که از سوی اپراتورهای وبسایت مجاز نبود.
علاوه بر این، به نظر میرسد این عاملهای هوش مصنوعی دستور حمله یا به خطر انداختن وبسایت سازمان ملل متحد را دریافت نکرده بودند، بلکه این رفتار در جریان تلاش آنها برای تکمیل فرایند دریافت اطلاعات بروز کرد.
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