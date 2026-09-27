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۵ مهر ۱۴۰۵، ۱۱:۵۱

بازی های آسیایی ۲۰۲۶ - ناگویا

حریفان جدید تیم‌های ملی والیبال ساحلی ایران مشخص شدند

حریفان جدید تیم‌های ملی والیبال ساحلی ایران مشخص شدند

تیم‌های ملی والیبال ساحلی ایران در مرحله یک هشتم نهایی بازی های آسیایی ناگویا به مصاف ژاپن و قزاقستان می‌روند.

به گزارش خبرگزاری مهر، مسابقات والیبال ساحلی مردان بیستمین دوره بازی‌های آسیایی با حضور ۳۰ تیم در هشت گروه مقدماتی از ۲۹ شهریور به میزبانی آیچی‑ناگویا ژاپن آغاز شده است و تا ۱۱ مهرماه ادامه دارد .

در پایان مرحله مقدماتی تیم‌های قطر (شریف – تیجان) و عمان (مازن – هود) از گروه یک، چین (جایکسین-ژو) و ویتنام (هوانگ-توی انگوین) از گروه دوم، اندونزی (صوفیان-بیتانگ) و ویتنام (توان انگوین-ویت) از گروه سه، تایلند (پوراوید-پیتاک) و قطر (الکر-ایهاب) از گروه چهار، قزاقستان (بوگاتو-گورین) و اندونزی (فیروز-امام) از گروه پنج، ایران (پورعسگری-آقاجانی) و تایلند (نتیتورن-واچیراویت) از گروه شش، چین (جینگیانگ-وانگ) و ژاپن (گوتسو-تاچیا) از گروه هفت و ژاپن (کوروساوا-میزوماوی) و ایران (خاکی زاده-قلعه نوی) از گروه هشت با کسب رتبه های اول و دوم به مرحله حذفی و ۱۶ تیم برتر صعود کردند.

بر اساس قرعه کشی انجام شده، برنامه مرحله یک هشتم نهایی مسابقات والیبال ساحلی مردان بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶ به وقت تهران به قرار زیر است:

سه شنبه هفتم مهرماه

ساعت ۳:۳۰ دقیقه بامداد؛ ایران (خاکی زاده-قلعه نوی) – قزاقستان (بوگاتو-گورین)

ساعت ۳:۳۰ دقیقه بامداد؛ قطر (شریف – تیجان) – ویتنام (توان انگوین-ویت)

ساعت ۴:۳۰ دقیقه بامداد؛ ایران (پورعسگری-آقاجانی) – ژاپن (گوتسو-تاچیا)

ساعت ۴:۳۰ دقیقه بامداد؛ تایلند (نتیتورن-واچیراویت) – تایلند (پوراوید-پیتاک)

ساعت ۵:۳۰ دقیقه صبح؛ اندونزی (صوفیان-بیتانگ) – عمان (مازن – هود)

ساعت ۷:۳۰ دقیقه صبح؛ قطر (الکر-ایهاب) – چین (جینگیانگ-وانگ)

ساعت ۸:۳۰ دقیقه صبح؛ ژاپن – ویتنام (هوانگ-توی انگوین)

ساعت ۹:۳۰ دقیقه صبح؛ اندونزی (فیروز-امام) – چین (جایکسین-ژو)

گفتنی است تیم ملی ایران (خاکی زاده و قلعه نوی) در صورت پیروزی برابر قزاقستان مقابل برنده بازی دو تیم تایلند قرار می گیرد. همچنین تیم ایران (پورعسگری و آقاجانی) در صورت پیروزی مقابل ژاپن به برنده بازی قطر و ویتنام مصاف خواهد داد. ملی پوشان کشورمان در صورت شکست حریفان در مرحله یک چهارم نهایی، حریف یکدیگر در مرحله نیمه نهایی خواهند شد.

رحمان رئوفی و عبدالرئوف بستگانی به عنوان مربی تیم‌های ملی والیبال ساحلی ایران را در این بازی‌ها همراهی می‌کنند.

کد مطلب 6960011
سیده فرزانه شریفی

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