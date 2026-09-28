اسماعیلی: شهدا پس از شهادت نیز منشأ خیر و برکت هستند

به گزارش خبرنگار مهر، محمدمهدی اسماعیلی ظهر دوشنبه در آیین رونمایی از کتاب من وقت دارم مجموعه خاطرات موضوعی در راستای معرفی شهید رئیسی، با گرامیداشت یاد شهدای جبهه مقاومت، به مناسبت سالروز شهادت سیدالشهدای جبهه مقاومت و همچنین شهدای جنگ‌های اخیر و جنگ ۱۲ روزه اشاره کرد و گفت: امام شهیدان در سخت‌ترین شرایط به جد بزرگوار خود پیوست و به الگویی ماندگار در تاریخ تبدیل شد.



اسماعیلی همچنین یاد و خاطره آیت‌الله شهید سیدابراهیم رئیسی را گرامی داشت و از تلاش‌های مؤسسه سیره شهدا و حجت‌الاسلام ماندگاری برای ترویج فرهنگ شهدا و گردآوری این آثار قدردانی کرد.



وی با قدردانی از همراهی خانواده شهید رئیسی و دست‌اندرکاران این مجموعه، ابراز امیدواری کرد: همه حاضران از دعای خیر شهدا به‌ویژه شهید جمهور بهره‌مند شوند.



وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی دولت شهید رئیسی با اشاره به جایگاه شهدا نزد پروردگار گفت: برای ما محرز است که شهدا پس از شهادت نیز منشأ خیر و برکت هستند و به واسطه خدمت و مجاهدت خود می‌توانند گره‌های بیشتری از مردم بگشایند.



اسماعیلی ادامه داد: شهید رئیسی در دوران حیات با محدودیت‌های جسمانی و دشواری‌های فراوان روبه‌رو بود اما اکنون در محضر پروردگار و در کنار یاران شهید خود قرار دارد و محدودیت‌های حیات دنیوی را ندارد.



وی افزود: امیدواریم همه ما از برکات و فیوضات این شهید والامقام بهره‌مند شویم و یاد و راه شهدا در جامعه زنده بماند.



اسماعیلی در ادامه از اهتمام حجت‌الاسلام ماندگاری طی بیش از دو دهه برای فعالیت در حوزه فرهنگ شهدا و روایتگری قدردانی کرد.