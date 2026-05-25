به گزارش خبرنگار مهر، محمدصادق معتمدیان، روز دوشنبه در نشست فعالان و مسئولان مؤسسات قرآنی استان، با اشاره به نگاه کلان دولت در حوزه محله محوری اظهار داشت: جایگاه استانداری تهران در ساختار دولت چهاردهم ارتقا یافته و بر همین اساس، مرکز امور اجتماعی استانداری تهران با رویکرد فعالسازی ظرفیتهای مردمی و اجتماعی راهاندازی شده است.
وی با بیان اینکه پیشنهادهای مطرحشده در حوزه مفاهیم قرآنی باید به راهکارهای اجرایی و عملیاتی تبدیل شود، افزود: مؤسساتی که دارای برنامه مشخص، اثرگذار و قابل اجرا باشند حمایت خواهند شد.
استاندار تهران با اشاره به ضرورت ظرفیتسازی استانی در حوزه فعالیتهای قرآنی گفت: باید با تعیین زمانبندی دقیق، تقسیم کار هوشمندانه و تأمین زیرساختهای لازم، مسیر اجرای برنامههای قرآنی در استان تهران روشن شود.
معتمدیان با تأکید بر ضرورت توجه به زیرساختهای قرآنی ادامه داد: در خصوص مدارس قرآنی، پیگیریهای لازم از سوی آموزش و پرورش و مسئولان مرتبط در حال انجام است.
وی با اشاره به اجرای الگوی محلهمحوری و مسجدمحوری در تهران گفت: محلهمحوری از رویکردهای مورد تأکید رئیسجمهور است و تهران به دلیل گستردگی، تنوع اجتماعی و ظرفیتهای محلی، بهعنوان پایلوت اجرای این طرح انتخاب شده است.
استاندار تهران افزود: در این الگو، مسجد بهعنوان نقطه کانونی محله و محور مشارکت مردم در نظر گرفته شده و بخشی از امور در حوزههای اجتماعی، اقتصادی، معیشتی و امنیت محلهمحور با اتکا به ظرفیت مردم و نهادهای محلی دنبال میشود.
معتمدیان با بیان اینکه بسیاری از مسائل اجتماعی در سطح محلات قابل شناسایی و پیگیری است، تصریح کرد: هدف از این طرح، شناسایی آسیبها و ظرفیتهای هر محله، پیوند دادن توانمندیهای مردمی با نیازهای واقعی محله و طراحی راهکارهای عملی و بومی برای کاهش آسیبها و تقویت سرمایه اجتماعی است.
وی ادامه داد: این مدل مشارکت مردمی در ایام جنگ نیز دنبال شد و نشان داد هر جا مردم و ظرفیتهای محلی پای کار آمدهاند، مدیریت مسائل با سرعت، دقت و اثرگذاری بیشتری انجام شده است.
استاندار تهران افزود: در همین راستا، نصب پنل خورشیدی در ۱۲۰۰ مسجد، پیشبینی ذخایر آب، ساماندهی آشپزخانههای برخی مساجد و تقویت ظرفیت امداد و نجات در مساجد در حال پیگیری است تا مساجد در کنار نقش فرهنگی و قرآنی خود، به پایگاههای مؤثر اجتماعی و پشتیبان محله نیز تبدیل شوند.
معتمدیان با اشاره به بازدید مشترک از مساجد با رئیسجمهور گفت: در این بازدیدها ظرفیت مساجد و رویکرد مردمی آنها مورد توجه قرار گرفت و امروز باید از این ظرفیت برای اجرای طرحها و برنامههای اثرگذار در حوزههای اجتماعی، فرهنگی و قرآنی استفاده شود.
بر اساس این گزارش، در این نشست فعالان قرآنی به بیان دغدغهها، مسائل و چالشهای مؤسسات قرآنی استان پرداختند.
