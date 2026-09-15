پوشش ۹۰ درصدی هزینه دارو و درمان بیماران خاص توسط تأمین اجتماعی گیلان

به گزارش خبرنگار مهر، فرید حبیبی رودسری صبح سه شنبه در گفتگو با رسانه ها با اشاره به روند ارائه خدمات حمایتی به بیمهشدگان تأمین اجتماعی اظهار کرد: بیمهشدگانی که بر اساس تشخیص و تجویز پزشک نیازمند دریافت داروهای گرانقیمت یا استفاده از خدمات پاراکلینیکی خاص هستند، میتوانند با ارائه مستندات پزشکی خود به واحد تأیید داروی معاونت خرید راهبردی مدیریت درمان تأمین اجتماعی استان گیلان، برای آنان پرونده تشکیل شود.
وی افزود: تشکیل پرونده تنها یک بار انجام میشود و پس از بررسی و تأیید مدارک پزشکی، بیمهشده میتواند در طول دوره درمان تعیینشده، داروی تجویزی خود را از داروخانههای مربوطه دریافت کند و نیازی به مراجعه مجدد به واحد تأیید دارو نخواهد داشت.
مدیر درمان تأمین اجتماعی استان گیلان با بیان اینکه هزینه دارو و خدمات درمانی برای بیماران خاص و صعبالعلاج در بسیاری از موارد بسیار سنگین است، تصریح کرد: حمایت سازمان تأمین اجتماعی در مواردی تا ۹۰ درصد هزینه داروها و خدمات مورد نیاز این بیماران را پوشش میدهد و این حمایت میتواند نقش مهمی در تداوم روند درمان و کاهش فشار اقتصادی بر خانوادهها داشته باشد.
حبیبی رودسری ادامه داد: بسیاری از بیماران به دلیل شرایط بیماری نیازمند درمانهای مستمر هستند و حذف مراجعات تکراری به واحد تأیید دارو میتواند رفتوآمد و اتلاف وقت آنان و خانوادههایشان را به شکل قابل توجهی کاهش دهد و دسترسی به خدمات درمانی را تسهیل کند.
وی همچنین مدیریت صحیح منابع درمانی را یکی از اهداف مهم این فرآیند دانست و گفت: با توجه به هزینه بالای برخی داروها و خدمات درمانی، بررسی مستندات پزشکی و تأیید ضرورت مصرف دارو، ضمن اطمینان از ارائه خدمات به بیماران واجد شرایط، از هدررفت منابع جلوگیری میکند.
مدیر درمان تأمین اجتماعی گیلان خاطرنشان کرد: منابع درمانی سازمان تأمین اجتماعی متعلق به جامعه بیمهشدگان است و مدیریت هدفمند این منابع، زمینه استمرار و ارتقای خدمات درمانی و ارائه خدمات پایدار، عادلانه و باکیفیت را فراهم میکند.
حبیبی رودسری با تأکید بر اهمیت حمایتهای درمانی تأمین اجتماعی برای بیماران افزود: خدماتی از این دست نشان میدهد که پوشش بیمهای تأمین اجتماعی میتواند در شرایط دشوار بیماری، پشتوانهای برای بیماران و خانوادههای آنان باشد و بخشی از دغدغههای مالی ناشی از هزینههای سنگین درمان را کاهش دهد.
وی در ادامه به اقدامات انجام شده برای کاهش مراجعات حضوری اشاره کرد و گفت: یک بار تشکیل پرونده و حذف مراجعات تکراری از جمله اقداماتی است که در راستای تسهیل ارائه خدمات و حرکت به سمت خدمات غیرحضوری انجام شده است.
مدیر درمان تأمین اجتماعی استان گیلان تأکید کرد: این مدیریت تلاش میکند با استمرار و بهبود فرآیندهای ارائه خدمات، ضمن پاسخگویی بهموقع به نیازهای بیمهشدگان، منابع درمانی را به شکل هدفمند مدیریت و زمینه ارائه خدمات پایدار و باکیفیت را فراهم کند.
حبیبی رودسری در پایان یادآور شد: بیمهشدگان هنگام مراجعه به اسناد پزشکی برای تأیید نسخ، باید شخص بیمار را به همراه مستندات شناسایی و مدارک درمانی همراه داشته باشند و حضور بیمار برای انجام فرآیند تأیید نسخه الزامی است.
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