به گزارش خبرگزاری مهر، فرزاد قلندری اظهار کرد: اجرای ۱۸ مگاوات نیروگاه خورشیدی شهرک انرژی در شهرک صنعتی اردبیل نیز در دستور کار قرار دارد و روند اجرای آن با شتاب بیشتری پیگیری می‌شود.

وی از اعلام آمادگی یک سرمایه‌گذار برای اجرای نیروگاه خورشیدی با ظرفیت ۲۵ مگاوات خبر داد و افزود: حمایت از سرمایه‌گذاری و تأمین زیرساخت‌های مورد نیاز این طرح، با همکاری دستگاه‌های مرتبط دنبال خواهد شد.

فرماندار اردبیل با بیان اینکه مجموع طرح‌های پیش‌بینی‌شده می‌تواند ظرفیت قابل‌توجهی به تولید انرژی پاک در شهرستان اضافه کند، گفت: با بهره‌برداری از این پروژه‌ها، شهرستان اردبیل نه‌تنها به تعهدات خود در حوزه انرژی خورشیدی عمل می‌کند، بلکه از میزان پیش‌بینی‌شده نیز فراتر خواهد رفت.

قلندری تأکید کرد: در راستای تأکیدات رئیس‌جمهور و استاندار اردبیل بر توسعه انرژی خورشیدی، تمام ظرفیت شهرستان برای تسریع در اجرای طرح‌ها، پشتیبانی از سرمایه‌گذاران و تکمیل زیرساخت‌های لازم به کار گرفته شده است.