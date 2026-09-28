به گزارش خبرنگار مهر، طهماسب نجفی، ظهر دوشنبه در نشست شورای مسکن استان که با حضور مدیرکل دفتر فنی استانداری و مدیران دستگاههای عضو برگزار شد، اظهار کرد: طرح «پلاک کیفیت» در صورت اجرای دقیق و مبتنی بر مطالعات کارشناسی میتواند زمینهساز تحولی پایدار در صنعت ساختمان کرمانشاه و موجب رونق این حوزه شود.
وی با اشاره به جایگاه کرمانشاه در غرب کشور افزود: این استان از مرکزیت تجاری، خدماتی و گردشگری برخوردار است و همین ظرفیت میتواند زمینه شکلگیری صنعتی پویا در حوزه ساخت مجموعههای مسکونی و تجاری را فراهم کند.
معاون عمرانی استانداری کرمانشاه خاطرنشان کرد: تقاضا برای واحدهای مسکونی باکیفیت و منطبق با استانداردهای روز در استان وجود دارد، اما تاکنون پاسخ مناسبی به این نیاز داده نشده است و با برنامهریزی و ساماندهی مطلوب، این حوزه میتواند به یکی از ظرفیتهای مهم توسعهای کرمانشاه تبدیل شود.
نجفی، طرح «پلاک کیفیت» را منطبق با برنامه هفتم پیشرفت و اقدامی در مسیر ارتقای استانداردهای صنعت ساختمان استان عنوان کرد و گفت: این طرح برای نخستین بار در کرمانشاه از سوی بخش خصوصی ارائه شده و در صورت تکمیل بررسیهای کارشناسی میتواند به پویایی صنعت ساختمان و ارتقای کیفیت زندگی در استان کمک کند.
وی ادامه داد: در ادامه این مسیر، طرح ساختمانهای سبز نیز میتواند بهعنوان الگویی در سطح ملی مورد توجه و استقبال قرار گیرد و زمینه حرکت صنعت ساختمان به سمت استانداردهای جدید را فراهم کند.
معاون عمرانی استانداری کرمانشاه با تأکید بر ضرورت تغییر رویکرد در مدیریت شهری تصریح کرد: اداره کل راه و شهرسازی و شهرداری کرمانشاه باید از رویههای سنتی فاصله بگیرند و زمینه شکلگیری شهرکهای ویلایی باکیفیت و برخوردار از استانداردهای روز را در مناطق خوشآبوهوای استان فراهم کنند.
نجفی خاطرنشان کرد: ایجاد چنین شهرکهایی علاوه بر پاسخگویی به بخشی از نیاز جامعه به مسکن، میتواند موجب ایجاد ارزش افزوده در حاشیه شهرها، ارتقای کیفیت زندگی و کاهش برخی معضلات اجتماعی در این مناطق شود.
در ادامه این نشست، گزارشی از آخرین وضعیت احداث مدارس در پروژههای نهضت ملی مسکن ارائه شد و دستگاههای خدماترسان نیز گزارشی از پروژههای قابل بهرهبرداری تا پایان سال ارائه کردند.
همچنین وضعیت اجرای نهضت ملی مسکن شهری از سوی بنیاد مسکن بررسی و گزارشی درباره جابهجایی متقاضیان غیرفعال و سازوکار اختصاص اراضی روستایی در این نشست ارائه شد.
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