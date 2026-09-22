حمایت ۹۰ درصدی تأمین اجتماعی از هزینه دارو و پاراکلینیک بیماران

به گزارش خبرنگار مهر، فرید حبیبی رودسری ظهر سه شنبه در گفتگو با رسانه ها با اشاره به حمایتهای پیشبینیشده برای بیماران صعبالعلاج اظهار کرد: بر اساس قوانین و ضوابط موجود، حمایت از بیماران مبتلا به ۶۹ بیماری صعبالعلاج در دستور کار قرار دارد و سازمان تأمین اجتماعی به عنوان متولی پوشش بیمهای، در این زمینه نقش تسهیلگر دارد.
وی افزود: بیمهشدگان تأمین اجتماعی در استان گیلان که به یکی از بیماریهای مشمول این طرح مبتلا هستند، میتوانند با مراجعه به معاونت خرید راهبردی و اسناد پزشکی مدیریت درمان تأمین اجتماعی استان و تشکیل پرونده، از حمایتهای پیشبینیشده استفاده کنند.
مدیر درمان تأمین اجتماعی گیلان با بیان اینکه این حمایت شامل هزینههای دارو و خدمات پاراکلینیک میشود، گفت: بر اساس ضوابط مربوطه، تا ۹۰ درصد هزینههای دارو و خدمات پاراکلینیکی بیماران مشمول تحت پوشش حمایت قرار میگیرد.
حبیبی رودسری با اشاره به تأمین منابع مالی این طرح بیان کرد: منابع مالی مربوط به این حمایت از محل اعتبارات پیشبینیشده تأمین میشود و مدیریت درمان تأمین اجتماعی گیلان با تشکیل پرونده برای بیمهشدگان، زمینه بهرهمندی آنان از این حمایت را فراهم میکند.
وی با تأکید بر اهمیت پوشش بیمهای برای اقشار مختلف جامعه ادامه داد: بیماریهای صعبالعلاج علاوه بر سلامت فرد، میتواند هزینههای سنگینی را به خانوادهها تحمیل کند و برخورداری از پوشش بیمهای مناسب در کاهش بخشی از این هزینهها مؤثر است.
مدیر درمان تأمین اجتماعی گیلان از افراد فاقد پوشش بیمهای خواست نسبت به بیمه کردن خود و اعضای خانواده اقدام کنند و گفت: برخورداری از پوشش بیمهای میتواند در زمان نیاز، امکان استفاده از خدمات و حمایتهای پیشبینیشده را فراهم کند.
حبیبی رودسری در پایان خاطرنشان کرد: بیمهشدگان برای اطلاع از جزئیات حمایتها، فهرست بیماریهای مشمول و مدارک مورد نیاز میتوانند به معاونت خرید راهبردی و اسناد پزشکی مدیریت درمان تأمین اجتماعی گیلان مراجعه کرده یا اطلاعات لازم را از طریق کانالهای رسمی اطلاعرسانی این مدیریت دریافت کنند.
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