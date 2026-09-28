به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات، دکتر محمدحسام تدین در وبینار تخصصی «معرفی رویکردهای نوین جهانی و چارچوب‌های آموزش و مهارت‌آموزی در امنیت سایبری»، امنیت سایبری و برخورداری از متخصصان کارآمد را یک مزیت راهبردی برای صیانت از زیرساخت‌های حیاتی دانست و اظهار کرد: با توسعه شتابان فناوری‌های نوین نظیر رایانش ابری، هوش مصنوعی و اینترنت اشیاء، سرمایه‌گذاری بر روی توانمندسازی سرمایه انسانی و مهارت‌های عملیاتی به اولویت نخست نظام‌های مدیریتی در جهان تبدیل شده است، زیرا بهره‌برداری بهینه از پیشرفته‌ترین ابزارهای فناورانه، در گرو حضور کارشناسان مسلط و آموزش‌دیده است.

وی با اشاره به تحولات بازار کار بین‌المللی و ضرورت بهره‌گیری از فرصت‌های پیش‌رو، افزود: امروزه رویکرد آموزش و جذب در دنیا به سمت «مهارت‌محوری» و ارزیابی شایستگی‌های کاربردی سوق یافته و داشتن مدارک تخصصی استاندارد و تجارب عملی در اولویت قرار گرفته است؛ رویکردی که پیاده‌سازی آن در زنجیره آموزشی کشور می‌تواند زمینه ارتقای بهره‌وری فارغ‌التحصیلان و پاسخ‌گویی به تقاضای روزافزون بخش صنعت را فراهم کند.

عضو هیات علمی پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات با تشریح چارچوب‌های یکپارچه بین‌المللی از جمله مدل‌های موفق اتصال دانشگاه به صنعت، تاکید کرد: این الگوها با ایجاد یک زبان مشترک میان دستگاه‌های سیاست‌گذار، مراکز دانشگاهی و بخش خصوصی، نقش‌های شغلی را بر پایه دانش، مهارت و وظایف مشخص (KST) طبقه‌بندی کرده‌اند. همچنین در این مدل‌ها، برنامه‌های آموزش و ارتقای سواد سایبری به‌صورت فراگیر از سنین پایه در مدارس تا سطوح شهروندی و دانشگاهی امتداد یافته تا تاب‌آوری دیجیتال در تمام لایه‌های جامعه ارتقاء یابد.

تدین از تدوین نقشه راه عملیاتی پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات برای توسعه مهارت‌های امنیت سایبری خبر داد و گفت: پژوهشگاه به عنوان بازوی پژوهشی و راهبردی وزارت ارتباطات، متناسب با نیازهای بومی، برنامه‌ای جامع در سه محورِ «توسعه آگاهی و سواد سایبری عمومی از پایه با مشارکت نظام آموزشی»، «پرورش تکنسین‌ها و نیروهای مهارتی در هنرستان‌ها و مراکز آموزش عالی متناسب با بازار کار» و «ارتقای فرهنگ خودحفاظتی و صیانت از داده‌ها در فضای مجازی» آماده کرده است.

وی تاکید کرد: وجود اسناد بالادستی ستاد توسعه علم و فناوری افتا در زمینه آموزش امنیت سایبری در وزارت آموزش و پرورش و نیز وزارت علوم گام بسیار بزرگی برای شروع در ظرفیت‌سازی و توسعه نیروی انسانی در امنیت سایبری کشور است.

تدین با اشاره به آمادگی پژوهشگاه برای به‌کارگیری زیرساخت‌های آزمایشگاهی و پردازشی خود، خاطرنشان کرد: پیاده‌سازی این چارچوب ملی با مشارکت فعال دانشگاه‌ها، نهادهای سیاست‌گذار و بازیگران زیست‌بوم ارتباطات، گامی راهبردی در مسیر جهش علمی، خوداتکایی و تضمین امنیت پایدار فضای تبادل اطلاعات در کشور خواهد بود.